泰10人質獲釋 外長親赴卡達 與哈瑪斯獨立談判奏效

24日首批獲哈瑪斯釋放的人質包括十名泰國人，是泰國外長Bahiddha-Nukara（圖）於10月 31日前往卡達多哈斡旋，與哈瑪斯達成協議的結果。(歐新社)

在今次以色列 /哈瑪斯 休戰釋放的人質中，包括十名泰國 公民及一名菲律賓公民；泰國外交部24日對以哈休戰及人質獲釋表示歡迎，並說泰國熱切希望能夠保持這一勢頭，以便盡快釋放其餘人質。

據悉，哈瑪斯挾持超過240名的人質中有26名泰國人，此外自以哈開戰以來有39名泰國人喪生，在傷亡的外國人裡以泰國為最多。

首批獲釋人質包括十名泰國人，是卡達單獨就泰國人質問題與哈瑪斯談判的結果。

據兩位了解談判的官員透露，泰國外長10月 31日到訪卡達多哈尋求斡旋，卡達即透過與哈瑪斯的單獨管道協商，埃及也提供了協助，美國並沒有參與。

泰國人質的談判是與以色列人質及雙重國籍人質的談判分開舉行，一名官員表示，被綁架的泰國人質都是男性，一般來說哈瑪斯不會釋放成年男性，因此有十名泰國人獲釋顯見是重大突破。

泰國政府感謝參與釋放人質的各方，包括卡達、以色列、埃及、伊朗、馬來西亞以及紅十字國際委員會。

這樣多泰國人被綁架，在於泰國是以色列主要的外來勞工來源地，從20世紀80年代末之前，在以色列田間從事低薪資農業勞動的主要是巴勒斯坦人，1987年第一次「巴勒斯坦大起義」後，以色列禁止巴人在西岸及加薩周邊農場工作，自此在泰國勞工成為以色列農業領域的主力，他們多來自貧困農村地區，薪酬也遠高於在家鄉務農。

最新調查顯示，以哈開戰前，以色列的泰籍勞工人數多達3萬人。

在被綁架的泰國人質裡，包括28歲的阿努查(Anucha Angkaew) ，當時正在酪梨農場工作。他在泰國的父親說從未想過這種事會發生在兒子身上，其子在以色列工作近兩年，是家裡的重要經濟支柱，期望在釋放的人質裡也包括兒子。

35歲的帕蒂(Kiattisak Patee)在以色列一個雞場工作已有四年半， 在哈瑪斯火箭襲擊時死亡，遺體已運返泰國家鄉。