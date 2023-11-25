以哈休戰4天生效 哈瑪斯釋放首批24名人質、沒有美國公民

哈瑪斯(Hamas)24日釋放10月7日突襲以色列而劫持近240名人質的24人，包括13名以色列人、十名泰國人和一名菲律賓人，不包括美國籍人質。圖為獲釋的其中兩名女童。(美聯社)

巴勒斯坦 激進組織哈瑪斯(Hamas)24日釋放10月7日突襲以色列 時劫持近240名人質中的24人，包括13名以色列人、十名泰國人和一名菲律賓人，但不包括美國籍人質，以色列則釋放39名巴人，另外交戰雙方停火四天，如此雙方都稍鬆一口氣。

以色列婦孺人質獲釋 年齡從2歲到八旬

美聯社報導，以色列看到己方13名婦孺由加薩 地區獲釋，雀躍歡呼起來，他們大多在70或80餘歲，年紀最小的為兩歲。

哈瑪斯(Hamas)24日釋放10月7日突襲以色列而劫持近240名人質的24人，包括13名以色列人、十名泰國人和一名菲律賓人，不包括美國籍人質。圖為獲釋的其中兩名女童的母親。(美聯社)

加薩自24日晨開始暫時停火，讓當地一個多月來，因以色列不停轟炸而苦痛焦慮的230萬巴人平民首嘗平靜；雙方交戰，四分之三的巴勒斯坦平民逃離自家，居住區被夷平；加薩好戰分子24日也停止向以國發射火箭。

依停火協議，食物、飲水、醫藥及燃料開始送進加薩。但停火短暫，以哈雙方的釋懷感都不牢固，以方了解人質不會都獲釋，而巴人覺得停火短促。加薩目前陷入人道危機，雙方可能很快恢復交戰。

以色列：若繼續釋放人質 停火可以延長

以方表示，假如更多人質獲釋，停火可以延長，但矢言一旦停火結束，就要繼續大規模進攻；本以為這次停火可望讓衝突降低、西岸被占領區的暴亂稍戢等希望為之幻滅，外界另憂心中東地區可能爆發更廣的戰爭。

以．哈雙方24日均表示，在四天的暫時休戰期結束後，戰火將重新在加薩燃起。圖為以色列裝甲車24日在以巴邊境巡邏。(美聯社)

依當前協議，四天期間哈瑪斯準備釋放至少50名人質，而以方也放150名巴人囚犯；以國宣稱，每多放十名人質，就會延長停火一天，並說總理內唐亞胡辦公室已接到25日將獲釋者的名單。

埃及國營媒體「開羅新聞電視台」(Al-Qahera TV)轉播，24日晚間降臨，一長串救護車載著獲釋人質由加薩出現，駛經拉法(Rafah)過境站，獲釋的以色列人包括九名婦人、四名九歲或以下的孩童。

獲釋人質、囚犯與親友團圓 以巴人民各自慶祝

獲釋的人質被送往三家以國醫院作健康檢查。「施奈德兒童醫學中心」(Schneider Children's Medical Center)表示，四名兒童、四名女性在醫院治療，八人健康狀態良好，院方另提供心理治療；家人團圓，場面令人動容。

以國人群目睹此一新聞事件，在特拉維夫市的「人質廣場」(Hostages Square)歡呼慶祝。

幾個小時之後，被關押在西岸占領區以方監獄的24名巴人女性及15名青少年獲釋。西岸貝圖尼亞(Beituna)鎮，數百巴人上街慶祝，大按車輛喇叭並施放煙火。那批青少年所犯罪行包括向以方扔石頭，女性當中有數人是想用刀捅以軍；其他人則是在西岸幾個檢查哨被捕。

被關押在約旦河西岸占領區以色列監獄裡的24名巴勒斯坦女性及15名青少年，24日也被以色列釋放。圖為以色列軍方以車輛載送獲釋者前往指定地點。(路透)

以方表示，24日早晨停火開始後，四輛載送燃料、四輛載送煮飯瓦斯的卡車，以及另200輛載著救援補給的車隊由埃及駛入加薩。