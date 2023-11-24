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中國小兒呼吸道病例突增 WHO關切 要求提供資料

編譯任中原／綜合報導
醫院擠滿了父母及病童。(Getty Images)
醫院擠滿了父母及病童。(Getty Images)

據監測新發疾病計畫（ProMed）的通報，中國北方近來出現一種「尚未診斷出病因的肺炎」；世界衛生組織（WHO）已要求中國針對小兒呼吸道疾病病例突然增加的現象提供相關資料。

北京首都兒科研究所附屬醫院23日擠滿了父母及病童。中國國家衛生健康委員會23日指出，正「密切注意」幼童醫院病患激增的情況，並建議病情輕微的患者去一般醫院或診所就醫。

中國北方近來小兒呼吸道疾病病例大增，世界衛生組織(WHO)要求中國提供進一步資訊...
中國北方近來小兒呼吸道疾病病例大增，世界衛生組織(WHO)要求中國提供進一步資訊，以免造成大流行。(Getty Images)

衛生健康委員會本月宣告肺炎病例增加，歸因於常見且一般會影響幼童的流感、肺炎支原體等病原體，以及導致新冠肺炎的Sars-Cov-2病毒。

WHO表示，目前並不清楚中國幼童染病的問題究竟是與當局所說呼吸道流行病患者全面增加有關，還是個別事件。

WHO要求中國提供更多與傳染病學及臨床方面的資訊，對病原體株的實驗結果，已知呼吸道疾病病原體流行的相關數據，並與臨床醫師和科學家接觸。

一些西方衛生專家將中國小兒呼吸道病例增加，歸因於新冠疫期間嚴格的封控措施，並表示其他國家在解封後的第一個冬天，也曾經歷一波小兒呼吸道疾病高峰期。

世界衛生組織（WHO）要求中國針對小兒呼吸道疾病病例突然增加的現象提供相關資料。...
世界衛生組織（WHO）要求中國針對小兒呼吸道疾病病例突然增加的現象提供相關資料。（歐新社）

倫敦大學學院基因研究所所長巴勞克斯表示，「長期封控必然使呼吸道相關病毒的散布大減。除非有新的證據出現，沒有理由懷疑又有新的病原體出現」。

中國疾病预防控制中心流行病學首席專家王全意21日在國營媒體上指出，北京市三種呼吸道傳染病的肇因分別是流感、腺病毒及呼吸道融合病毒（RSV），第四種是肺炎枝原體。

WHO 北京 流感

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