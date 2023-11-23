「我愛OpenAI 」奧特曼被解職5天 回鍋任執行長

OpenAI在開除奧特曼5天後，又宣布找他回鍋擔任執行長。（Getty Images）

開發出ChatGPT的新創公司OpenAI 21日深夜於社群平台Ｘ上宣布，奧特曼 (Sam Altman)將回歸擔任執行長。奧特曼隨後證實將重返OpenAI。這距離奧特曼突然被解職才五天，也反映該OpenAI公司董事會面臨員工和投資人的巨大壓力。

奧特曼21日深夜在Ｘ貼文表示：「我愛OpenAI，我過去幾天所做的一切都是為了維持這個團隊與其使命。當我在周日晚間決定加入微軟 時，很明顯地對我和團隊是最好的一條路。在新的董事會和納德拉(Satya Nadella，微軟執行長) 的支持下，我期盼回到OpenAI，並與微軟建立穩健的合作關係」。

納德拉也貼文稱讚OpenAI對董事會做出的調整。

奧特曼17日(上周五)意外被董事會解職後，幾乎所有OpenAI 員工都威脅要離職。

OpenAI 21日深夜透過「X平台」發文表示，「我們已經就奧特曼回任OpenAI執行長達成原則共識，與會的新董事成員包括前雲端企業Salesforce共同執行長泰勒(Bret Taylor)、哈佛大學前校長桑默斯(Larry Summers)和Quora網站執行長安吉羅(Adam D'Angelo)。我們將共商細節，感謝各界的耐心」。

泰勒將擔任董事長，前財長桑默斯加入董事會，安吉羅續任董事。安吉羅是唯一反對奧特曼並獲留任的董事，其他三名支持開除奧特曼的董事都去職。

700員工一度威脅跳槽微軟

OpenAI的700多名員工20日發出聯名信，表示如果不讓奧特曼回來，將一起跳槽微軟。此前OpenAI 原已宣布聘請Twitch前執行長希爾(Emmett Shear)擔任臨時執行長，奧特曼回鍋後，希爾表示將離開。

先前奧特曼被開除，引發矽谷投資人憂心，甚至把此事比擬為蘋果公司在38年前決定開除賈伯斯的往事。賈伯斯後來在1997年回到蘋果，帶領蘋果創造出iPhone並成為全美最具價值的公司。