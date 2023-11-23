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揭祕奧特曼被解職那一刻…視訊會議告知被炒 電腦隨即被封鎖

記者顏伶如／綜合報導
OpenAI在開除奧特曼5天後，又宣布找他回鍋擔任執行長。（歐新社）
OpenAI在開除奧特曼5天後，又宣布找他回鍋擔任執行長。（歐新社）

被喻為人工智慧(AI)科技神童的奧特曼(Sam Altman)上周末前往拉斯維加斯參加一級方程式賽車(Formula One)活動，中午時分在下榻旅館房間點下Google Meet視訊會議連結網址，登入後發現自己被董事會成員盯著瞧；奧特曼被OpenAI首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)告知已被開除，並說消息即將公布，但未說明開除原因。

華爾街日報報導，視訊會議結束後，奧特曼的電腦就被封鎖，無法再登入了。

OpenAI高層人事大地震危機，反映了在人工智慧產業內部引發沸騰的爭議，同時也讓科技巨擘與世界領袖為之憂心：人工智慧演進可能潛藏問題，打開潘朵拉盒子的任務能夠託付給誰？

被炒魷魚之前，奧特曼過著讓人羨慕的生活。自從OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT在2022年推出後，奧特曼遊走世界各地，拜訪總統、總理，協助各國擬定AI政策。OpenAI市值近900億元，大約是今年初的3倍。

OpenAI董事會在聲明中說，奧特曼被開除原因是經常對董事會不誠實。消息人士說，董事會成員對奧特曼充滿戒心，他所說的每件事情幾乎都要經過查證。奧特曼在公司裡的盟友則說，奧特曼突然被開除毫無任何徵兆可循。

周末期間，奧特曼昔日領導的決策團體要求董事會讓他復職，並警告稍有不慎公司恐將垮台。連續幾天裡，有關奧特曼將轉往何處、多少員工將跟進跳槽等發展不斷出現變化。舊金山時間21日深夜則有新的轉折：董事會與奧特曼達成復職協議。

奧特曼與科技富豪馬斯克(Elon Musk)2015年聯手創立OpenAI，以非營利機構性質研發對人類有益的「通用人工智慧」(Artificial General Intelligence，AGI)。實際發展卻證明研發這項新科技需要強大電腦功能，因此需要龐大資金做為後盾。

OpenAI高層主管經常意見相左，奧特曼與馬斯克明顯不合，馬斯克於2018年離開。

奧特曼 AI OpenAI

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