紐時：長照保險未供數百萬長者保障 政府改善也失敗

調查指保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請給付長期照護保險，使得私人保險市場的長期照護保險計畫，數十年來並沒讓數百萬美國老年人獲得保障。(美聯社)

紐約時報22日報導，私人保險 市場的長期照護保險(Long-Term Care Insurance)計畫，數十年來並未讓數百萬美國老年人獲得保障，問題的關鍵來自於保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請給付。

報導指出，過去35年來，安潔拉‧吉莫特(Angela Jemmott)與五名兄弟分擔開銷，為91歲母親支付長照 保險保費 ，母親在加州沙加緬度(Sacramento)居住多年，親友與鄰居往來密切，希望在自宅安享晚年，但保險方案並不給付居家健康助理，對於每月4000元的居家健康助理開銷，吉莫特家屬只能自行埋單。

吉莫特說，母親能夠如此高壽，是因為一直住在熟悉的環境裡，沒有被送到讓她感到陌生的其他地點。

報導指出，數百萬美國老年人雖然在私人保險市場購買長期照護保險，但保險方案卻沒能為投保人提供日常生活需要的居家健康助理、輔助看護或其他方面的生活輔助。數十年來，保險公司嚴重低估究竟有多少投保人將申請長照保險給付，也低估投保人的估計壽命及估計長照開銷。

以吉莫特為例，她後來才發現，1980年代購買的舊款長照保險，通常只提供養老院給付而已。

美國壽險行銷調研協會(Life Insurance and Market Research Association，LIMRA)統計顯示，50歲以上的美國民眾，僅3%至5%購買了長照保險；然而，聯邦政府估計指出，65歲以上美國民眾當中，高達70%在過世前需要長照等重要服務。

紐約時報報導，政府曾數度嘗試建立更完善的長照保險市場，或者推出政府版本的替代方案，但最後都不了了之。目前絕大多數保險公司已經停止單獨販售長照保險計畫，市場上既有的方案則價格太貴，保費每年調漲幅度讓民眾吃不消。

住在猶他州桑迪(Sandy)的69歲婦人蘿拉‧朗瑟福特(Laura Lunceford)指出，保險公司使出偷梁換柱手段，她與丈夫購買的長照保險保費2019年原本不到3800元，結果漲到5700多元。