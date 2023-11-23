甘迺迪遇刺60年 民眾仍探暗殺真相 多數不信1人犯案

甘迺迪總統是於1963年11月22日在德州達拉斯乘坐敞篷汽車和市民見面時，遭前陸戰隊員歐斯華(中戴手銬者)開槍，兩天後，歐斯華遭夜總會老闆魯比射殺。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，前總統甘迺迪遇刺滿60周年，但民眾仍對當年所發生的事耿耿於懷，至今仍在探究真相。

前總統甘迺迪在1963年11月22日，於德州 達拉斯的迪利廣場(Dealey Plaza)遭槍殺；在那之後的幾十年內，這一暗殺事故成為數十本著作和電影的題材，而迪利廣場至今仍是德州達拉斯(Dallas)的熱門旅遊景點，每年都會吸引數十萬來自美國和世界各地民眾參觀。

「你往下走，會看到你在電視上見過無數次的道路，然後你會看到路上標示的X，顯示第一槍和第二槍位置，」愛達荷州 遊客斯克瓦拉(Joe Skvarla)表示，「往下走，看到小丘，草地，想像那些人曾駐足的地方」。

60年後，你仍然可以感受到那一天的重要性。來自英國的查利斯(Andy Challice)表示：「這會讓你不寒而慄。」

毫無疑問，這一事件改變了歷史的走向，而外界對於官方說法的質疑，似乎就是這一事件持續在美國人心中占據如此重要地位的原因。

「我們對於政府給民眾一個如此難以置信的解釋，無法釋懷，」在華府為華盛頓郵報(The Washington Post)服務了15年的記者莫利 (Jefferson Morley)表示。

數十年來，莫利一直在調查這起暗殺事件並撰寫相關文章；他是FK Facts部落格的編輯，同時也出版了多本關於中央情報局(CIA)的著作。

「甘迺迪事件，一直是人們對政府缺乏信心的象徵，」他說，「這就是為什麼它如此重要的原因。」

自1960年代末以來，民調 始終顯示，多數美國人認為，甘迺迪暗殺案不是前陸戰隊員歐斯華(Lee Harvey Oswald)獨自一人所為；而在60年後，是否有可以一勞永逸，讓這起暗殺陰謀論拍板定案的東西呢？

「我認為唯一的做法，就是徹底公開，」莫利指出，「政府手中的一切資料都應該公開。」

國家檔案館(National Archives)在2023年完成了對暗殺相關機密文件的審查，表示99%的紀錄已公開，但仍有一些文件未公開或遭編輯過的事實，繼續讓外界對政府說法抱持懷疑。

「很多人對政府不信任，而這讓情況更糟，」斯克瓦拉表示。

這起暗殺事件到底是一場懸而未決的謀殺案，還是一個人所做的驚人暴力行為呢？ 美國人民可能永遠無法就最終答案達成共識。

查利斯指出：「這是件很糟糕的事，且會永遠被載入世界各地的歷史之中。」

目前，圍繞當天事件的謎團，將會持續伴隨著美國第35任總統的事蹟。