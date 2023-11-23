甘迺迪遇刺60年 競逐總統的姪子籲拜登公布所有檔案

22日為約翰‧甘迺迪遇刺60周年，人們22日獻花緬懷約翰‧甘迺迪。拜登總統當天發表聲明，呼籲國民團結發揚他的願景。(美聯社)

約翰‧甘迺迪(John F. Kennedy)總統遇刺殞命22日滿60周年，案情的撲朔迷離之處至今未明；他的姪子、現以獨立人士身分競逐總統的小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.) 藉著伯父遇刺60周年，22日呼籲拜登 總統公布所有政府紀錄檔案。

民主黨籍的小羅勃在他個人網站貼出請願書表示，根據1992年的「甘迺迪暗殺紀錄法案」，必須在2017年之前公布所有與甘迺迪刺殺案有關的紀錄，但川普 、拜登先後拒絕這樣做。他質疑到底是什麼原因讓他們如此尷尬，以至於不敢在60年之後向美國公眾展示紀錄。

請願書說，目前對政府的信任度處於歷史最低水平，若公布完整、未經編輯的歷史紀錄，將有助於恢復這種信任。因此呼籲拜登遵守1992年法案，向公眾公布所有文件。請願書短短三天已有2萬個簽名。

甘迺迪是於1963年11月22日，與妻子賈桂琳(Jacqueline)在德州 達拉斯乘坐敞篷汽車和市民見面時，遭前陸戰隊員歐斯華(Lee Harvey Oswald)開槍，兩天後，歐斯華遭夜總會老闆魯比(Jack Ruby)射殺。儘管翌年總統詹森的華倫委員會調查結論是歐斯華單獨犯案，但這個結論一直受到質疑，並催生各式陰謀論。

蓋洛普(Gallup)最新民調發現，65%美國人認為甘迺迪遇刺是有其他人參與陰謀，而非一個人所為。川普任內曾承諾公布所有文件，但只公布了小部分。拜登迄今也只公布了小部分。