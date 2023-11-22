幣安涉洗錢／趙長鵬身家102億 曾是加密幣「不沾鍋」

幣安執行長趙長鵬(中)認罪洗錢並辭職，交付43億美元罰款，幣安完全退出美國。（路透）

全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)執行長趙長鵬曾被視為加密貨幣「不沾鍋」，中國天安門事件後移民加拿大 ；富比世 雜誌數據顯示，現居杜拜的趙長鵬的淨資產以102億元，排名全球富豪第187位。

經濟學人(The Economist)周刊報導，虛擬貨幣 交易平台FTX去年倒閉掀起的餘波未歇，幣安在FTX危機中穩住其全球最大加密貨幣交易所的地位，主導市值約1兆元的市場；然而在一年後，幣安同樣陷入困境。

45歲的幣安共同創辦人兼執行長趙長鵬是FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)的對手，加密貨幣危機爆發後，趙長鵬的資產仍有170億元。

中國出生的趙長鵬12歲時在父親被控支持中產階級後，隨家人移居加拿大。中學時期，趙長鵬便在加拿大的全國數學競賽中名列第十，之後在麥基爾大學(McGill University)主修資訊工程。

2015年，趙長鵬認為比特幣(Bitcoin)「金融對資訊的影響，就如同網路對資訊的影響」，遂創辦加密貨幣公司「Bijie Tech」，該公司在上海提供軟體匯兌加密貨幣。

四年後，中國關閉該國所有交易所，Bijie Tech也遭殃。趙長鵬不受影響，2017年7月共同創辦「幣安」，為避免政府審查，幣安自詡為沒有固定總部的「遠端」機構；當中國的打壓轉趨強烈，趙長鵬離開中國，轉進香港、新加坡，近期則待在杜拜。

幣安穩健發展並透過收購壯大為全球事業，每天經手數百億元資產，而幣安收取的交易手續費僅0.1%。

幣安的崛起與趙長鵬的果斷決策密切相關，2017年首次代幣發行(initial coin offering，ICO；有如股市的首次公開募股)蓬勃，許多交易所的金流緩慢，幣安看準時機加入戰局。

當加密貨幣這種「衍生性金融商品」允許投資人大量借貸及大規模、高風險的押注時，幣安與FTX爭相提供高額貸款。

FTX去年出事時，趙長鵬稱幣安會賣掉價值6億元的虛幣FTT，加速FTX垮台；趙長鵬原先說要收購FTX，後來又取消，之後則表示要發起「產業復甦基金」(industry recovery fund)，捍衛受FTX垮台影響的加密貨幣。

富比世報導，趙長鵬曾以逾40億元身家躋身全球600富翁行列，而截至21日的即時數據顯示，趙長鵬的淨資產以102億元排名全球第187。