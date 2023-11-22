幣安涉洗錢／幣安吃下美企最高罰款紀錄 投資人叫好

趙長鵬是在天安門事件後移居加拿大，現住在杜拜。（路透）

據路透報導，司法部 經過數年調查，針對全球最大加密貨幣 交易所「幣安」(Binance)涉及的不法犯罪，已經達成和解，執行長趙長鵬請辭負責，同時幣安支付40億元罰款，創下美國最高企業罰款新紀錄，也讓投資 人拍手稱快。

彭博新聞社(Bloomberg)援用知情人士消息報導，司法部要求幣安支付超過40億元和解金，作為交換條件，以結束數年來的調查，並維持幣安正常營運。

總部位於倫敦的「幣安」投資戶Nickel Digital Asset Management執行長克拉奇洛夫(Anatoly Crachilov)表示：「我們認為有此結果是一項積極性的進展。」並認為40億元和解金「應該符合幣安付款能力」。

消息傳開，加密市場溫度計「比特幣」(Bitcoin)未受到波及，21日下跌約2.6%，幣安內部代幣BNB(第四大數位貨幣)上漲4.6%，比前一天上漲6%。

同時投資人也認為，市場行情說明幣安支付40億元和解金的做法，受到肯定，還有兩位知情人士也表示，和解金將使得「幣安」繼續運營，避免市場動盪引發拋售潮。

據路透(Reuters)報導，司法部從2018年起，即針對幣安和執行長趙長鵬涉及共謀洗錢、違反刑事制裁等犯罪行為，展開調查，也讓投資人保持警戒，今年市占率已經有所下滑。

6月份幣安和趙長鵬因涉嫌違反聯邦證券法，遭到聯邦證券交易委員會(SEC)起訴，導致比特幣下跌6%，但幣安否認SEC相關指控。

不過長期以來，幣安仍是加密貨幣市場的領導者，根據研究機構CCData數據顯示，上個月幣安控制約三分之一加密貨幣現貨以及半數衍生性商品的交易。

加密貨幣指數提供商CF Benchmarks執行長鍾綏(Sui Chung，音譯)表示，任何司法解決之道，都足以消弭幣安崩盤對加密市場造成的動盪：「若幣安一夕之間垮台，將是加密市場潛在的系統性危機，但如果達成和解，情況就不至於如此，幣安任何改變都可有序進行。」