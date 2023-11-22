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幣安涉洗錢／司法部動用延後起訴協議 曝幣安大到不能倒

編譯潘勛／綜合21日電
趙長鵬是在天安門事件後移居加拿大，現住在杜拜。（路透）
趙長鵬是在天安門事件後移居加拿大，現住在杜拜。（路透）

過去5年美國司法部據說一直在偵辦全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)，指其疑似洗錢、無照匯款、觸犯美對外制裁，但根據彭博新聞社(Bloomberg)報導，司法部願意以40億元代價，與幣安達成認罪協議，顯示幣安已經大到不能倒。

彭博社引述消息人士報導，司法部已與幣安進入協商，採延後起訴形式來打造認罪協議，也就是司法部還是會向幣安提出罪名，但是，假如幣安符合一定標準，繳交談妥的罰款，就不再起訴到底。協議雖不必然代表司法部就不控告趙長鵬，但最重要的是：允許幣安營運下去。司法部及幣安目前對此均不置評。

幣安一案代表大大顛覆司法部及美國規管單位的態度，釋出重大轉變的訊息，即「馴化」加密貨幣產業。官方選擇與幣安妥協，而非控告下去，說到底還是顧慮到幣安的用戶，還有它在加密貨幣業根深柢固的程度。假如幣安受不了起訴而倒閉，結果便是數十萬一般民眾得被抓起來。

前聯邦檢察官、目前擔任律師的塔奇曼(Paul Tuchmann)表示，司法部動用延後起訴協議，一般是司法部判定，一些案件的「刑事起訴連帶影響太大，殊不值得」。另外考慮的還有「無辜各造受到傷害」，例如股東、員工，或使用該公司服務的客戶。簡言之就是幣安已大到不能倒。

塔奇曼表示，司法部一般的政策，不會存心要人生意做不下去。

幣安的競爭對手FTX交易所今年2月倒閉後，它的人氣來到高峰，全球66%的加密貨幣交易活動在集中化的交易所進行，而非點對點平台。到了10月，幣安的市占比率掉到四成以下，但以交易量而言仍是世界最大交易所。

這樣的交易量，引起存心想對加密貨幣搞些管制的監管單位矚目。今年初，大宗商品及期貨交易委員會(CFTC)及證券交易委員會(SEC)便對幣安提起民事訴訟，列出很長的不當行為，包括攪和顧客的資產、違反洗錢防制法、虛報交易量。

前幣安員工表示，幣安員工對公司遭刑事指控只是強做鎮定；司法部準備祭出刑事指控顯然已獲證實，但絲毫無法化解公司內部的「憂心煩躁」。幣安夏季開始大規模裁員，津貼福利也被砍光。

司法部 貨幣 裁員

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