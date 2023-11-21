民主黨從官員到金主都焦慮 憂拜登因太老輸掉選舉

不少民調指出，拜登總統2024年迎戰共和黨最可能提名的總統候選人、前總統川普。（歐新社）

不少早期民調指出，拜登 總統2024年迎戰共和黨最可能提名的總統候選人、前總統川普 ，很可能敗北，民主黨 內呼聲不斷，要拜登與其連任競選團隊要更積極、強勢，凸顯他與川普的差別。

華盛頓郵報報導，9月29日在科羅拉多州阿斯本(Aspen)市由好萊塢巨擘伊曼紐(Ari Emanuel)舉行的集會上，有人大聲問，擔心民主黨碰到大麻煩，拜登年事太高，可能輸掉選舉，還直接問民主黨：有沒有備胎計畫？

與會的人士透露，拜登白宮前幕僚長柯連恩(Ron Klain)迅速反駁說，拜登就是民主黨強大的提名人，沒有備胎計畫。與會人士駭然騷亂，不敢置信，抱怨怎麼沒有備案。但另些民主黨人後來去找柯連恩，感謝他大力捍衛拜登。

類似民主黨的焦慮場景，頻頻上演，拜登的盟友得不斷「打地鼠」，把眾人按壓下去。拜登與他的團隊回應以柯連恩式的反駁之詞，拒絕接受金主及盟友的憂慮之詞，積極測試競選廣告、組織、對外接觸，準備明年大規模推出。

華郵採訪了30位民主黨助理、謀士、選戰工作人員，得出這個景像：民主黨很焦慮，拜登競選團隊努力想包住民主黨的信任危機。

最令人憂心的是拜登流露出各種老邁跡象，他20日過81歲生日；要推銷他的經濟建設成就很吃力；此外還擔心他的選戰陣營，到現在還沒辦大型造勢，無法讓捏一把冷汗的人安心，也無法對付川普來勢洶洶的威脅。

民主黨內普遍感到不安，而且很明顯，由政府官員、民選官員、大金主、高級謀士到密切配合連任競選的工作人員，皆是如此。

白宮及拜登選戰陣營駁斥這些說法是杞人憂天，提醒大家拜登2020年及歐巴馬2011年連任選戰，都碰到批評；當前民調沒能真實捕捉選舉的可能結果，要等到選民明年認真考慮到川普可能再做四年總統，才見真章。