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「該投嗎」川拜對決無新意 2024投票率恐降 川普占優勢

編譯黃祖綺／綜合20日電
投票率將是明年總統大選的決勝關鍵之一，專家估計明年的投票率將會降低，這對川普較為有利。（歐新社）
投票率將是明年總統大選的決勝關鍵之一，專家估計明年的投票率將會降低，這對川普較為有利。（歐新社）

儘管民調顯示多數選民對當前總統選舉的人選不滿意，但拜登總統與前總統川普再次對決似乎已成定局。專家表示，這可能導致更多選民決定明年11月不投票

國會山莊報(The Hill)報導，芝加哥大學美國政治學教授豪威爾(William Howell)表示，多數人的問題已經不是該投票給川普還是拜登，而是「我該去投票嗎？」

根據聖塔芭芭拉加州大學的統計，近幾屆的總統選舉的選民投票率呈現上升趨勢，自2004年以來，投票率約是投票人口的60%。2020年川普和拜登選戰有高達2/3的投票率，是一個多世紀以來的最高投票率。

2024年，民調顯示多數選民不希望再次於川普和拜登兩人之間做出選擇，約半數選民希望有其他的人選加入。

負責共和黨選舉策略的羅夫(Karl Rove)表示，2024年的投票率勢必下降，將中斷近期投票率不斷上升的趨勢。

共和黨策士科林(Charlie Kolean)表示，較低的投票率可能對川普較具優勢，因為2020年投票反對川普的人多於投票支持拜登的人。

他表示，要提升投票率，讓選民感到興奮是必要的，總統候選人是激發選民熱情的主要方式，這跟投票議案有關，這是讓搖擺選民站出來投票的關鍵。

在過去的一年半，投票議案愈來愈受到關注，在最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，一些州由選民投票決定墮胎政策。

七個針對墮胎議題進行投票的州，選民都支持保護墮胎權的一方，這被視為民主黨的持續勝利，而這種情況也發生在傾向共和黨的俄亥俄州。亞利桑納州和內華達州等搖擺州在內的多個州，都將墮胎列為重要議題。科林認為，這議題在某些州會有相當大的影響。

民主黨策士利奧波德(Jared Leopold)指出，每個進行過墮胎投票的州，投票率都很高，總統選舉就像是墮胎議題的全民公投。

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