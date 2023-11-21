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拜登81歲生日同天特赦火雞 又口誤把泰勒絲說成布蘭妮

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統20日低調過了他81歲生日，並依傳統在感恩節前特赦兩隻幸運的火雞可以安享餘年。（Getty Images）
拜登總統20日低調過了他81歲生日，並依傳統在感恩節前特赦兩隻幸運的火雞可以安享餘年。（Getty Images）

身為美國史上最高齡現任元首，拜登總統20日低調度過81歲生日，遵循白宮慶祝感恩節的特赦火雞傳統，但致詞時卻把正在舉辦巡迴演唱會的流行天后泰勒絲( Taylor Swift)講成「布蘭妮」(Britney Spears)。

為紀念費城自由鐘(Liberty Bell)，獲得拜登特赦、兩隻來自明尼蘇達州的火雞分別取名為「自由」(Liberty)與「鐘」(Bell)，火雞獲得總統特赦可以避免成為感恩節大餐的佳餚。兩隻火雞都是出生20周的公雞，重約42磅，來自是專門養殖給白宮的火雞群。

今年白宮慶祝感恩節儀式剛好與拜登81歲生日同一天，拜登致詞時拿自己歲數開玩笑說：「對了，今天是我生日。」他說，感恩節儀式之前，橢圓形辦公室的來賓為他唱「生日快樂歌」。

拜登幽默說道：「我只想讓大家知道，進入60歲挺不容易的。真不容易。」他說，全國感恩節火雞(National Thanksgiving Turkey)展示的傳統在白宮已有70多年歷史。他說，今年是活動第76周年，「我希望大家知道，第一年活動我沒參加」。

拜登致詞時說，兩隻火雞克服許多困難終於抵達白宮，路途當中要努力工作，展現耐心，還要能夠撐得住1000哩的旅程。他接著說，這兩隻火雞旅途辛苦，可能比購買碧昂絲(Beyonce)「文藝復興巡迴演唱會」(Renaissance Tour)門票或布蘭妮巡迴演唱會門票更不容易。

然而，布蘭妮目前並未舉辦演唱會，泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)周末期間則來到巴西。

拜登說，兩隻火雞即將落腳位於明尼蘇達大學(University of Minnesota)的新家，也承諾要在社會上成為有生產力的成員，「我在此宣布特赦『自由』與『鐘』。恭喜了，火雞。」

在白宮南草坪舉辦的白宮感恩節慶祝儀式共有數百人參加，包括內閣首長、白宮幕僚等，某些幕僚還帶著兒女出席。拜登孫女梅西‧拜登(Maisy Biden)孫子波‧拜登(Beau Biden)也在旁觀禮，3歲多的波‧拜登典禮結束後被帶著撫摸火雞。

拜登 白宮 泰勒絲

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