拜登「老」問題成連任最大風險 ABC民調：74%認不適任

拜登的年齡是他明年大選的最大風險。（美聯社）

彭博新聞社(Bloomberg News)分析，高齡已成為81歲拜登 競逐2024年連任的最大風險；美國廣播公司(ABC News)與華盛頓郵報(WP)聯合民調 顯示，74%受訪選民認為拜登太老、不再適任；哈佛大學(Harvard)民調則顯示，前總統川普 單挑拜登的優勢領先七個百分點。

拜登20日歡慶81歲大壽之際，年齡成為他53年政治生涯的最大挑戰。

儘管白宮堅稱拜登健康硬朗，足以擔任三軍統帥，但近期民調顯示拜登在搖擺州的支持度落後川普，選民深切關心拜登的健康與敏銳才智。

拜登經常拿自己的年紀開支持率落後的玩笑，但選民可不認同。

彭博新聞與晨間諮詢(Morning Consult)本月調查顯示，七個搖擺州的選民關切拜登高齡的程度，高於其他議題。

該民調在一個開放式問題中，詢問選民近期收到候選人的哪種消息，結果數百人回答拜登的年紀，僅十幾人關切川普的年齡。

拜登的年紀問題在諸多高調場合浮現，包括秋季在空軍官校畢業典禮跌倒，登上空軍一號專機時踉蹌，睡眠時配戴呼吸器治療呼吸中止症，以及諸多口誤，種種狀況讓民主黨人對於拜登再戰川普感到不安。

美國廣播公司與華郵9月進行的聯合民調顯示，74%受訪選民認為拜登太老，不適合連任；拜登今年4月宣布角逐連任，而此數據自5月以來增加六個百分點。

至於77歲的川普，僅50%選民認為他太老。

另據有線電視新聞網(CNN)委託新罕布夏大學進行、上周公布的民調顯示，明年1月率先舉行總統初選投票的新罕州選民中，有56%的民主黨初選潛在選民認為，拜登的高齡是他們最在意的議題。

哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(Harris Poll)的民調則顯示，川普的支持率為48%，領先拜登(41%)七個百分點，另有11%受訪選民的投票意向未決。

此次民調顯示，川普的支持率自10月進行的相同民調以來進步兩個百分點，拜登則在原地踏步。

在未決選民的投票傾向方面，有53%的人表示可能投川普，47%的人自述可能投拜登。