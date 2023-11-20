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前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

「與夫並肩工作」羅莎琳‧卡特曾否認掌太多權力

記者顏伶如／綜合報導
羅莎琳卡特熱衷政治，終生關懷人道議題。圖為2011年她在亞特蘭大的卡特中心主持會議。(美聯社)
羅莎琳卡特熱衷政治，終生關懷人道議題。圖為2011年她在亞特蘭大的卡特中心主持會議。(美聯社)

前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)在1984年著作「來自平原鎮的第一夫人」(First Lady from Plains)書中指出，她經常擔任丈夫卡特總統(Jimmy Carter)的共鳴板(sounding board)。書中寫道：「當他對我解釋某項特定議題時，他同時可以把事情來龍去脈想一遍。我跟家人與他唇槍舌劍，激烈程度超過他的幕僚與助理團隊。」

羅莎琳‧卡特在書中指出，自己很快就察覺到，前往各地實際走訪時，比卡特更快掌握民眾的需求為何，「身為總統，不管由誰出任，如果不注意的話，其實會變得與外界非常隔離」。

談到選舉，羅莎琳‧卡特寫道，很感謝參選最初幾個月沒有大批群眾，也沒有媒體亦步亦趨記錄每一次疏忽或失言的那段時光。但她說，很快就知道如何因應提問，如何回答，儘管有時難免支吾，但還是學會掌握訣竅。

她說，後來還發展出一套在競選場合的標準造勢演說，不論面臨什麼提問，都夠在被分配到的有限時間裡把訊息明確傳達。

外界批評她掌握太多權力，書中回應道，她與丈夫一直都是並肩工作，「這是南方家庭的傳統，不管從任何角度來看，對於男士都沒有貶抑之意」。

她說，參加內閣會議被繪聲繪影說成她「下令」卡特該怎麼做，如此說詞顯然根本「不認識」卡特的為人。

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