結婚77年 羅莎琳剛出生就與卡特相遇 相伴一生

羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，圖為兩人1978年在國會聖誕舞會起舞。(美聯社)

前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Cater)在家中接受臨終關懷兩天後，與世長辭，使得與前總統卡特(Jimmy Carter)長達77年的創紀錄婚姻，走向結束；由於剛出生就遇到了自己未來的丈夫，對羅莎琳來對說，卡特也真正陪她走完了一生。

父母是朋友 與卡特差3歲

96年前，卡特和羅莎琳在人口只有600人的喬治亞州 平原鎮(Plains)一家醫院首次相遇。1927年8月18日，羅莎琳誕生在卡特的母親莉蓮·卡特(Lillian Carter)擔任護士的醫院。卡特時年3歲，他的父母是羅莎琳父母的朋友。

羅莎琳剛出生三天，莉蓮·卡特帶著3歲兒子吉米，到醫院看新生小寶寶羅莎琳。兩個小娃的會面，當時容或沒有實質意義，但他們從兒時相識，後來逐漸發展為遠距戀情，乃至結合為靈魂伴侶，成為結婚時間最長的總統夫婦，確實是「一輩子的情緣」。儘管在關係的不同階段，卡特和羅莎琳也曾面臨過難以衡量的壓力，但他們從未崩潰離散，總是相互依靠。

卡特認定 她就是要娶的人

卡特和羅莎琳一開始並沒有立即結成朋友，但羅莎琳與吉米的妹妹露絲非常要好，兩人年齡更接近，也是平原鎮上為數不多的女孩之一。

羅莎琳曾說，一直要到卡特進入海軍官校，她看到他穿著制服的照片後，才對他產生了興趣。一開始她也沒有太好奇，因為他唸書的地方離家很遠。但有個夏天，卡特在返校完成最後一年學業之前，回到平原鎮，發現了羅莎琳，並一時興起約她出去看了一場電影。那天晚上回家後，卡特認定，羅莎琳就是他要娶的女人。次日上午，他告訴他的母親，他要娶羅莎琳為妻。

這對年輕愛侶開始兩地相思。遠距戀愛期間，吉米還創造了首字母縮寫詞“ILYTG”(我最喜歡你，I love you the goodest)簡潔明瞭地向羅莎琳表達愛意。

1946年，卡特自海軍官校畢業後不久，兩人結了婚，隨海軍派駐美國各地。後來，這對夫婦回到喬治亞州發展卡特家族花生種植業務。在布朗起訴教育委員會案(Brown v. Board of Education)引發的種族緊張局勢中，兩人的政治參與度越來越高，終致踏上意想不到的政治旅程：吉米邁入州議會、選上州長、入主白宮 。每一次競選活動，羅莎琳都在幕後協助制定戰略，公開支持丈夫。

離開白宮 共創立卡特中心

在離開白宮重返私人生活後，卡特夫婦共同創立卡特中心(the Carter Center)，將自己重新定位為人道主義者和活動家；沒有公開活動或旅行時，在平原鎮樸實度日。過去77年來，卡特夫婦作為軍人夫婦、人道主義者，一起走過天涯海角，並在短時間內成為全球最引人注目的夫婦。

2015年，卡特以90歲高齡對抗癌症 時，羅莎琳在他身邊陪著渡過難關；卡特當時戰勝各種困難，奇蹟復原，與愛妻和家人繼續共度了八年歲月。如今，羅莎琳先離世，卡特必須試著體驗一個沒有羅莎琳的世界。