將自創公司？傳阿特曼被OpenAI解職前 曾參與私募基金募款

聊天機器人ChatGPT開發公司OpenAI執行長阿特曼16日還代表該公司出席舊金山APEC峰會並演講，不料隔天就被解職，科技界為之震驚。(美聯社)

OpenAI 共同創辦人阿特曼（Sam Altman）17日無預警遭董事會解除執行長職務，營運長萊特卡普（Brad Lightcap)18日在員工備忘錄稱此決定並不是由於「瀆職或與財務、業務、安全或隱私實相關之作為，而是阿特曼和董事會之間溝通的障礙。」各方消息也紛紛浮出水面，知情人士便透露阿特曼被炒前已參與私募基金募款，之後可能自創公司，也不排除回鍋。

新聞網站Semafor報導，阿特曼的商業交易長期以來一直是矽谷關注的議題，但在外傳的群組聊天和私人對話中，阿特曼的投資 網路以及是否存在不為大眾所知的財務聯繫，都受到創辦人和營運商質疑。

OpenAI認為，超越人類的「超級人工智慧」最快會在未來10年內誕生，這樣的技術可能不見得能讓人類生活變得更好，因此必須事先建立可以控制及限制的方法。(美聯社)

一位知情人士透露，阿特曼被解除職務時正為一個專注於硬科技的新創投基金籌集資金。其他知情人士稱他最近幾天的精神狀態很好，並參加了15日晚間的一次行業聚會，表明他當時還不知情會被趕下台。

華爾街 日報報導，知情人士稱阿特曼正在考慮回歸OpenAI，但他告訴投資者如果他確實回鍋，他希望有一個新的董事會和治理結構。

另位知情人士稱，阿特曼曾單獨討論創辦一家新的AI公司並聘請前OpenAI員工，其中包括幾名不滿阿特曼下台而辭職的員工。據「Information」9月報導，阿特曼和蘋果前設計總監艾夫(Jony Ive)一直在討論打造一款新的AI硬體設備，據報軟銀(Softbank)執行長孫正義也參與了對話。

17日被炒的OpenAI執行長阿特曼(右)和同日辭職的該公司董事長布洛克曼(左)可能創辦新的公司。圖為兩人今年6月在首爾參加軟銀的活動。(截圖自YouTube視頻)

最快本周末做決定

知情人士也透露，阿特曼預計最快就會在本周末與兩種選擇間做出決定。在此同時，OpenAI大量高階研究人員辭職，一些企業客戶正在尋找其他廠商，與創投家的高風險融資目前正處於危險邊緣。

消息人士說幾周來OpenAI商業產品擴張過快引發了緊張局勢，一些董事會成員認為這違反了公司最初開發安全AI的章程。

法國負責數位議題的部長巴霍（Jean-Noel Barrot）18日表示，在AI技術融合之際，歡迎阿特曼和他的團隊在法國為共同利益服務。