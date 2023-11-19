OpenAI公告炒阿特曼 大股東微軟前1分鐘才獲知

OpenAI執行長阿特曼(左)17日突然被解職，作為OpenAI大股東微軟是在阿特曼離職消息公布前一分鐘，才得知這項消息。圖右為微軟執行長納德拉(Satya Nadella)。(路透)

聊天機器人ChatGPT開發公司OpenAI 執行長阿特曼(Sam Altman)代表該公司出席舊金山APEC峰會，不料隔天(17日)突然被解職，這顆科技界的重磅炸彈震驚業界，而且更勁爆的是，OpenAI大股東微軟 (Microsoft)在阿特曼離職消息公布前一分鐘，才得知這項消息。

據Axios新聞網站報導，OpenAI依賴微軟提供數十億元資金及其雲端服務，並建立親密的合作夥伴關係，不過一名知情人士透露，微軟直到阿特曼免職聲明公布前一分鐘，才得知消息。

對於阿特曼離職後將由前技術長穆拉提(Mira Murati)暫代其職，微軟執行長納德拉(Satya Nadella)發文表示：「我們與OpenAI簽訂長期合約，可以完全落實我們的創新目標以及令人振奮的產品規畫所需的一切，並和穆拉提團隊繼續共同推動雙方的合作夥伴關係。」

OpenAI技術長穆拉提將接任執行長一職。(美聯社)

同時阿特曼離職消息也震驚科技界，一名自稱人工智慧 (AI)新創公司創辦人史奇拉諾(Pietro Schirano)在社群平台X發文寫道：「哇！我沒料到今天會有這種核彈級的勁爆新聞」。

亞利桑納州立大學AI研究員坎巴(Subbarao Kambha)對於阿特曼離職消息也難以置信表示：「今天是4月1日(愚人節)嗎？」

人工智慧工具網站「建造者」(builder)創辦人沃爾夫(Matt Wolfe)發文強調：「我完全沒有料到這點，老實說，我認為阿特曼是一位表現出色且均衡發展的科技大使。」

互聯網龍頭谷歌(Google)前執行長施密特(Eric Schmidt)也貼文讚揚阿特曼，說他「是我心目中的英雄，把一家一無所有的企業發展到市值900億元規模，並永久改變我們的集體世界」。

至於科技記者史威瑟(Kara Swisher)則揣測阿特曼離職原因，不外乎個人或金錢因素並直言：「就像每個人一樣，我不清楚董事會為何如此火速將阿特曼炒魷魚。」

然而OpenAI除了公布一份阿特曼離職的新聞聲明，對於離職原因拒絕發表任何評論。