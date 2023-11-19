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不是行為不當 阿特曼被OpenAI免職主因是「這個」

編譯潘勛／綜合18日電
17日突然被炒魷魚的OpenAI 執行長阿特曼。(美聯社)
17日突然被炒魷魚的OpenAI 執行長阿特曼。(美聯社)

OpenAI營運長萊特卡普(Brad Lightcap)18日給公司的內部備忘錄指出，共同創辦人兼前執行長阿特曼(Sam Altman)17日突遭開除的原因是「無法溝通」，而非他有行為不當；而OpenAI獨特的公司結構，以董事會為首，讓阿特曼的執行長地位很弱，無力抗拒董事會開除他的決定。

路透(Reuters)18日報導，知情人士指出，阿特曼已開始著手開設新的人工智慧(AI)公司；前OpenAI董事長布洛克曼(Greg Brockman)表示，因為阿特曼被開除，自己也已辭職；消息人士稱他將加入阿特曼的新公司。一些OpenAI的研究員也因執行長異動辭職，但他們是否追隨布洛克曼，加入新公司，目前不得而知。

財經頻道CNBC報導，要了解OpenAI的組織架構，最容易的方式便是設想成一個瀑布；董事會位居最頂端，而微軟公司投資數十億元的「有限獲利」公司OpenAI Global在底部；阿特曼是OpenAI Global的全球顏面。兩者之間並無緩衝。

OpenAI的董事會擁有最高決策權，控制OpenAI的慈善、非營利組織「OpenAI公司」(OpenAI Inc.)。公司之設立是為「確保開發出安全通用的人工智慧，造福全人類」。

OpenAI公司官網宣稱，其組織章程「凌駕任何產出利益的責任」，換言之，非營利組織才是最優先，而有限獲利的子單位OpenAI Global並不是。

有一家稱為OpenAI GP的控股公司把OpenAI Global的所有權及控制權賦予給董事會。阿特曼談論聊天機器人ChatGPT的開發之類，其新聞是透過OpenAI Global；在此最重要的是微軟公司投資數十億元的OpenAI Global沒有控制權，它被其他單位以多種方式控制、控有。

OpenAI在2019年增設營利單位OpenAI Global，其原因很多，其中之一在用「初創公司般的股份」來吸引頂尖人才及投資人。也就是說，非營利組織開了一家營利子公司來吸引人才。

阿特曼在董事會有席次，但除了很小的投資外，在公司裡並無股份，意味公司有人反他，他並沒有控制力、沒有保護。結果在17日正午，阿特曼發現董事會開遠端會議，發動「政變」開除他。

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