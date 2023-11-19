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阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者

編譯潘勛／綜合18日電
17日突然被炒魷魚的OpenAI 執行長阿特曼。(美聯社)
17日突然被炒魷魚的OpenAI 執行長阿特曼。(美聯社)

「大西洋」(The Atlantic)雜誌報導，OpenAI執行長阿特曼今年稍早受訪時表示，OpenAI高層的決定，有朝一日會不會造成大眾失業，對這個問題他的答案是「就業機會肯定會消失，百分之百」；阿特曼當時肯定不曉得他自己會名列第一批因此失業的人。

阿特曼在創辦OpenAI之前，本就在互聯網業界頗有名氣，但直到去年年底OpenAI公布ChatGPT之後，他才成為全球名流，還展開世界之旅，會見過十多個國家領袖，所到之處，人們爭相與他合影。他對自己全新而高大的形象坦然接受，表示AI即將讓新型的社會落實成真，這個社會將是「最偉大的黃金時代」。

大西洋雜誌報導，直到上周OpenAI最大金主的微軟公司執行長納德拉(Satya Nadella)還與阿特曼聯袂參加公司的開發商大會。

Axios新聞網站報導，微軟直到阿特曼被解職消息宣布前一分鐘才獲悉，跟OpenAI員工了解執行長被開除同一時間。阿特曼被開除實在很難找出類比狀況，唯有假設微軟公司1995年下令比爾‧蓋茲滾出大門，才堪比擬。

OpenAI董事會的聲明並未明確指出，他們認為阿特曼的不實陳述是什麼，但必定十分嚴重到足以發布如此富有戲劇性的公開斥責。聲明宣布得如此突然，阿特曼如飛到半空掉下來，嚴重程度再怎麼講也不誇張。

直到現在OpenAI還在AI領域領先群倫，話雖如此，追趕者眾，初創公司及科技巨擘都有；OpenAI以前辦得到，部分原因在公司以前基本未遇晴天霹靂，但時過境遷，此一事件的衝擊遠不止於阿特曼個人而已。

AI 微軟 就業

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