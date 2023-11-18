我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

APEC落幕／互動10餘領袖 張忠謀：已傳達所有訊息

記者江碩涵／舊金山報導
2023年APEC圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。（記者王子涵／攝影）
2023年APEC圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。（記者王子涵／攝影）

2023年APEC圓滿落幕，中華台北領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。張忠謀表示，他已成功傳達所有訊息，也與十多個國家領袖談話互動，並強調已強烈地表達台灣希望促進區域和平繁榮以及增加供應鏈的韌性。至於拜習會宣布美中恢復軍事交流，張忠謀認為這是重要的消息，有助於舒緩美中的緊張情勢，至於他自己，則未與中方代表有任何的對話與交流。

張忠謀表示，他與美國總統拜登碰面，與拜登有相當多的互動，但沒有正式的雙邊對談，就是一些社交對話與聊天，而他與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)兩人就多項議題交換意見，其中最重要的就是表達台灣強烈的希望，希望能促進區域和平繁榮，並在某種程度方面，強烈的表達台灣希望能增加更多供應鏈韌性。

至於拜習會宣布美中恢復軍事交流，是否對台灣造成長遠的安全影響。張忠謀認為，這是一個很重要的消息，這應該有助於紓緩美國與中國之間的緊張情勢，也能夠有益於美中的溝通管道，但強調這是個人的看法。他說，與中國國家主席習近平沒有任何對話，也完全沒有接觸。 

今年的APEC峰會，整體而言，張忠謀認為已成功表達了蔡英文總統請他傳達的訊息。張忠謀說，他這次也與超過一半以上的領袖，至少十多個國家談話、互動，而他與這些國家談論的內容也都集中在和平、經濟發展以及供應鏈韌性這幾個題目上。

已參加過七次APEC會議的張忠謀說，他的確很喜歡舊金山，他以前常常來舊金山，但也很多年沒來過了，這次能故地重遊確實很開心，也因為主辦方是美國，他比以前參加過的APEC見到更多的美國高階官員，他認為很好。

張忠謀說，他也與美國副總統賀錦麗會面了二、三十分鐘，這也不是他們第一次會面，2022年在泰國曼谷的APEC上，他們也已經見過面，他認為賀錦麗是非常犀利能幹的副總統。

張忠謀說，蔡英文請他傳遞的四個訊息，他都已經做到了。2023年APEC峰會，應是圓滿達成任務。

APEC 供應鏈 舊金山

上一則

習岸會 同意推動中日戰略互惠

下一則

綠營看藍白合：民調短期衝高 但年輕族群票會跑光

延伸閱讀

張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見

張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見
張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展
APEC領袖代表合照 兩岸分列不同排 零互動交流

APEC領袖代表合照 兩岸分列不同排 零互動交流
張忠謀參加APEC領袖部長級CEO接待會

張忠謀參加APEC領袖部長級CEO接待會

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說