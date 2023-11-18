APEC落幕／互動10餘領袖 張忠謀：已傳達所有訊息

2023年APEC圓滿落幕，台灣領袖代表張忠謀17日在舊金山舉行國際記者會。（記者王子涵／攝影）

2023年APEC 圓滿落幕，中華台北領袖代表張忠謀17日在舊金山 舉行國際記者會。張忠謀表示，他已成功傳達所有訊息，也與十多個國家領袖談話互動，並強調已強烈地表達台灣希望促進區域和平繁榮以及增加供應鏈 的韌性。至於拜習會宣布美中恢復軍事交流，張忠謀認為這是重要的消息，有助於舒緩美中的緊張情勢，至於他自己，則未與中方代表有任何的對話與交流。

張忠謀表示，他與美國總統拜登碰面，與拜登有相當多的互動，但沒有正式的雙邊對談，就是一些社交對話與聊天，而他與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)兩人就多項議題交換意見，其中最重要的就是表達台灣強烈的希望，希望能促進區域和平繁榮，並在某種程度方面，強烈的表達台灣希望能增加更多供應鏈韌性。

至於拜習會宣布美中恢復軍事交流，是否對台灣造成長遠的安全影響。張忠謀認為，這是一個很重要的消息，這應該有助於紓緩美國與中國之間的緊張情勢，也能夠有益於美中的溝通管道，但強調這是個人的看法。他說，與中國國家主席習近平沒有任何對話，也完全沒有接觸。

今年的APEC峰會，整體而言，張忠謀認為已成功表達了蔡英文總統請他傳達的訊息。張忠謀說，他這次也與超過一半以上的領袖，至少十多個國家談話、互動，而他與這些國家談論的內容也都集中在和平、經濟發展以及供應鏈韌性這幾個題目上。

已參加過七次APEC會議的張忠謀說，他的確很喜歡舊金山，他以前常常來舊金山，但也很多年沒來過了，這次能故地重遊確實很開心，也因為主辦方是美國，他比以前參加過的APEC見到更多的美國高階官員，他認為很好。

張忠謀說，他也與美國副總統賀錦麗會面了二、三十分鐘，這也不是他們第一次會面，2022年在泰國曼谷的APEC上，他們也已經見過面，他認為賀錦麗是非常犀利能幹的副總統。

張忠謀說，蔡英文請他傳遞的四個訊息，他都已經做到了。2023年APEC峰會，應是圓滿達成任務。