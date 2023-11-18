ChatGPT公司OpenAI執行長阿特曼突遭開除 恐影響AI產業

引領全球一整年ChatGPT話題的Open AI執行長阿特曼(右)，17日突然遭撤職，由技術長穆拉提（左）接任。（美聯社）

聊天機器人ChatGPT 研發公司OpenAI 17日無預警宣布，共同創辦人兼執行長阿特曼(Sam Altman)被開除，即將離職；OpenAI在內部檢討中發現，阿特曼與董事會溝通時經常不誠實，有所隱瞞。美聯社分析，阿特曼突然跌落神壇，讓人工智慧 產業的前途出現不確定性。

OpenAI科技長穆拉提(Mira Murati)獲任命立即出任臨時執行長，OpenAI則在同一時間尋找執行長繼任人選。

OpenAI發表聲明說，董事會對於阿特曼是否有能力繼續領導OpenAI已經失去信心；聲明中說，阿特曼的行為影響了董事會履行職責的能力。

聲明同時指出，OpenAI共同創辦人兼董事長布洛克曼(Greg Brockman)將辭去董事會主席頭銜，但保留董事長職位。然而，聲明發布後不久，布洛克曼便在社群平台X發文寫道：「由於今天的新聞，我已辭職。」

阿特曼今年為ChatGPT締造全球知名度，也讓自己因此成為矽谷當紅炸子雞;；他有關人工智慧(AI)的發展潛力及潛在威脅有何看法，儼然成為輿論指標。

OpenAI為了吸引開發者，6日才推出較平價的服務，並讓開發商能輕鬆客製化人工智慧「助理」，提供從建議到合約談判等協助。

美聯社報導分析，阿特曼遭到開除的理由為何其實沒有清楚解釋，也讓人工智慧產業未來的發展出現不確定性。

聲明中稱阿特曼有所隱瞞所指為何，OpenAI並未回覆美聯社採訪要求。

阿特曼17日在X平台發文寫道：「我熱愛在OpenAI的日子。我個人得以因此改變，希望世界也將有所改變。最重要的是，我喜歡跟才華洋溢的同事一起工作。至於下一步將怎麼走，稍後將有更多說明。」

2015年，阿特曼以非營利研究實驗室的性質創立OpenAI，ChatGPT的誕生讓阿特曼一夕之間成為世人目光焦點，彷彿生成式人工智慧(generative AI)的代言人。生成式人工智慧科技可以製造新奇的影像、文字與其他形式的影音媒體。在今年的世界巡迴之旅行程中，阿特曼在一場倫敦活動引起粉絲暴動。

總部設於舊金山的OpenAI表示，目前有200多萬個開發者正在OpenAI平台上建造，每週有超過1億人使用ChatGPT。