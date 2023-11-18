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APEC場邊… 王文濤會雷蒙多 關切半導體禁令

特派記者張文馨、陳宥菘／綜合報導
「拜習會」後，美中商務部溝通交流機制首次部長級會談16日緊接著登場，由美國商務部長雷蒙多(左)與中國商務部長王文濤(右)對話。（圖／取自中國商務部網站）
「拜習會」後，美中商務部溝通交流機制首次部長級會談16日緊接著登場，由美國商務部長雷蒙多(左)與中國商務部長王文濤(右)對話。（圖／取自中國商務部網站）

延續拜習會的美中互動氛圍，美國商務部雷蒙多（Gina Raimondo）與中國商務部長王文濤16日在APEC場邊碰面，兩人談定明年初還要舉行面對面會晤。

美國商務部17日表示，雷蒙多與王文濤討論美中商業關係，以及自雷蒙多8月訪中以來的各種工作進展；美中明年初會舉行專家的技術會議，討論強化營業秘密保護；此外，雷蒙多表示，期待與中方共同促進兩國人民的旅遊往來。

商務部表示，雷蒙多對王文濤重申，美國捍衛國家安全不容妥協，美國的出口管制措施只針對明確影響國家安全或推動外交政策的目標，而非遏制中方經濟發展。

王文濤則就美國半導體出口管制、301關稅等向雷蒙多表達關切。雙方認為經貿領域的國家安全「邊界問題」十分重要。雙方同意，兩國商務部於明年第一季舉行商貿工作小組（副部級）對話首次會議。

據中國商務部網站消息，王文濤強調，國家安全的泛化、政治化影響正常貿易投資往來。他並就美國對中國半導體出口管制最終規則、制裁打壓中國企業、雙向投資限制、301關稅等議題表達關切。中國商務部消息稱，雙方討論經貿領域的國家安全「邊界問題」十分重要。

商務部 雷蒙多 投資

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