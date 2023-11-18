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APEC背後… 美外交政策焦點 重新轉回亞洲

編譯潘勛／綜合17日電
美國總統拜登（前排右四）積極與印太國家互動，被視為美國將外交重點轉移回亞洲的指標。圖為印太領袖會議。（路透）
美國總統拜登（前排右四）積極與印太國家互動，被視為美國將外交重點轉移回亞洲的指標。圖為印太領袖會議。（路透）

拜登總統上任之後，便主張美國外交政策前提在亞洲，但俄烏、以哈兩場戰爭爆發，差一點讓各界以為亞洲在他的外交待辦事項地位下滑；但趁著亞太經合會(APEC)峰會在舊金山舉行，出現難得轉機，讓拜登得與亞洲領袖聚會，重申自己認為美國的未來仍在亞洲。

美聯社17日報導，拜登趁著經合會峰會與企業鉅子們聚會時表示，美國對亞太地區的未來仍然極為重要，而亞太地區對美的重要程度前所未有，他的政府就職第一天的看法就是如此。

想把亞洲最重要此一願景化為現實，目前艱難程度更甚以往。拜登總統的執政一直被俄烏、以哈兩起極為不同又難以預料的戰爭改頭換面；除此還有前總統川普尋求重返白宮，可能顛覆美國的外交政策，外界對拜登連任的機率感到憂心，他想化解這些憂慮並不容易。

然而至少亞太經合會峰會舉辦這幾天，這些憂慮退居背景。15日晚間為來訪的亞太政經要人辦理盛會，拜登表示，趁著舊金山這次峰會，美國得接觸環太平洋各國，建立起「比金門大橋還強力的多座橋梁」，另宣稱與會各造，都應充分利用峰會這個機會，打造新的連結，締結新的夥伴關係。

拜登16日與亞太區域領袖共進午餐工作會，與亞太領袖合照；他另找出時間，與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄另拍合照，反映與這兩個美國盟友關係拉近。

拜登17日發表峰會閉幕演說，將明年主辦權交給秘魯時，向亞太領袖們表示，美國用心用力於亞太堅定不移，同時以美方看來，那麼做至關重要。

拜登一直說，美國外交政策調整往亞洲，是自己行政團隊的真正考驗；亞太是全球貿易最重要的十字路、科技創新的樞紐，另是對抗氣候變遷的關鍵礦物來源地；集權中國崛起，挑戰自由世界秩序，拜登想反制中國，亞洲依然是衝突的可能引爆點。

拜登 舊金山 氣候變遷

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