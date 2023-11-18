我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

美墨峰會達共識 芬太尼、無證移民問題合作解決

編譯廖振堯／綜合17日電
美國非法移民問題難解，拜登總統在APEC會議上與墨西哥總統歐布拉多就近會談。（美聯社）
美國非法移民問題難解，拜登總統在APEC會議上與墨西哥總統歐布拉多就近會談。（美聯社）

拜登總統17日與墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)會面，討論美國目前兩大頭疼的問題：類鴉片止痛劑「芬太尼」(Fentanyl)氾濫，以及邊界移民非法入境；路透報導，兩人會談進展順利，歐布拉多在兩個議題上皆同意合作。

報導指出，拜登說兩人在安全合作中看到了墨西哥和美國站在一起，正並肩努力打擊武器走私、組織犯罪、解決包括芬太尼在內的鴉片類藥物氾濫問題；歐布拉多則表示，墨西哥致力於繼續幫助打擊毒品，防止芬太尼等化學物質進入美國，「我們非常清楚它對美國年輕人造成的傷害。」拜登讚賞歐布拉多應對芬太尼所做的充分承諾。

在移民方面，白宮在會談內容中寫道兩人「同意維持並擴大在管理該地區移民所取得的密切合作，領導人討論了兩國皆必須盡自己的一份力量，在人道主義下管理移民。」

美國非法移民問題難解，拜登總統（右）特別在APEC與墨西哥總統歐布拉多(左)舉行...
美國非法移民問題難解，拜登總統（右）特別在APEC與墨西哥總統歐布拉多(左)舉行場邊會談。（路透）

歐布拉多形容美墨關係是相互尊重、合作，他讚揚拜登的移民政策，稱他是一位「非凡的總統」和「一個有信念的人」。

拜登2021年上任以來，一直試圖降低墨西哥屢創新高的非法移民潮，在爭取連任期間也面臨著解決此議題的質疑；他還面臨共和黨人的批評，認為他沒有採取足夠措施阻止芬太尼從墨西哥流入。芬太尼成品及其部分前體原料主要雖來自中國，但加工生產大幅轉移到墨西哥。

墨西哥在今年上半年超過加拿大和中國，成為美國最大的貿易夥伴，貿易總額達3966億元；去年整年墨西哥對美國的貿易順差為1305億元。共和黨領跑的總統候選人川普表示，他將恢復2019年的「留在墨西哥」(remain in Mexico)計畫，要求穿越美墨邊境的非墨裔移民需在墨西哥等待案件處理程序。

墨西哥 非法移民 拜登

上一則

APEC背後… 美外交政策焦點 重新轉回亞洲

下一則

戰狼姿態暫收 拜習會透露美中權力微妙轉變

延伸閱讀

APEC領袖宣言談永續 拜登：AI發展不能限制人民未來

APEC領袖宣言談永續 拜登：AI發展不能限制人民未來
拜習會聲明有4大不同 台灣議題各說各話

拜習會聲明有4大不同 台灣議題各說各話
APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞

APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞
日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美

日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說