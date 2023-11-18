美墨峰會達共識 芬太尼、無證移民問題合作解決

美國非法移民問題難解，拜登總統在APEC會議上與墨西哥總統歐布拉多就近會談。（美聯社）

拜登 總統17日與墨西哥 總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)會面，討論美國目前兩大頭疼的問題：類鴉片止痛劑「芬太尼」(Fentanyl)氾濫，以及邊界移民非法入境；路透報導，兩人會談進展順利，歐布拉多在兩個議題上皆同意合作。

報導指出，拜登說兩人在安全合作中看到了墨西哥和美國站在一起，正並肩努力打擊武器走私、組織犯罪、解決包括芬太尼在內的鴉片類藥物氾濫問題；歐布拉多則表示，墨西哥致力於繼續幫助打擊毒品，防止芬太尼等化學物質進入美國，「我們非常清楚它對美國年輕人造成的傷害。」拜登讚賞歐布拉多應對芬太尼所做的充分承諾。

在移民方面，白宮在會談內容中寫道兩人「同意維持並擴大在管理該地區移民所取得的密切合作，領導人討論了兩國皆必須盡自己的一份力量，在人道主義下管理移民。」

美國非法移民問題難解，拜登總統（右）特別在APEC與墨西哥總統歐布拉多(左)舉行場邊會談。（路透）

歐布拉多形容美墨關係是相互尊重、合作，他讚揚拜登的移民政策，稱他是一位「非凡的總統」和「一個有信念的人」。

拜登2021年上任以來，一直試圖降低墨西哥屢創新高的非法移民 潮，在爭取連任期間也面臨著解決此議題的質疑；他還面臨共和黨人的批評，認為他沒有採取足夠措施阻止芬太尼從墨西哥流入。芬太尼成品及其部分前體原料主要雖來自中國，但加工生產大幅轉移到墨西哥。

墨西哥在今年上半年超過加拿大和中國，成為美國最大的貿易夥伴，貿易總額達3966億元；去年整年墨西哥對美國的貿易順差為1305億元。共和黨領跑的總統候選人川普表示，他將恢復2019年的「留在墨西哥」(remain in Mexico)計畫，要求穿越美墨邊境的非墨裔移民需在墨西哥等待案件處理程序。