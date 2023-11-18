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APEC宣言 拜登：提升AI發展 非限制人民未來

特派記者張文馨／舊金山報導
APEC領袖峰會17日閉幕，美中兩國元首拜登和習近平都有發表談話，大會在會後發表「金門宣言」。（歐新社）
APEC領袖峰會17日閉幕，美中兩國元首拜登和習近平都有發表談話，大會在會後發表「金門宣言」。（歐新社）

今年度APEC領袖會議17日在舊金山落幕，並發表為全體打造韌性和永續未來的金門宣言（Golden Gate Declaration）；美國總統拜登在閉幕演講表示，需要夥伴協力打造具包容性的永續經濟，也要確保AI等數位科技發展提升而非限制人民的未來。

金門宣言揭櫫創造自由的貿易與投資環境，支持改革世界貿易組織（WTO）並建構爭端解決機制；潔淨能源轉型，尋求將現有的全球再生能源產能翻至三倍，推動減排與脫碳；支持婦女參與；加速數位轉型，推動數位科技的跨國合作，以促進包容性經濟成長等。

此外，APEC領袖會議通過舊金山原則，將環境永續和包容納入各經濟體的貿易政策，讓APEC組織可以最大程度地運用人才與創新，來克服氣候變遷和存在區域的共同挑戰，並提升貿易政策透明度。

拜登表示，各經濟體在APEC會議期間，共同討論在亞太地區打造具包容性、韌性和永續的經濟，以及合作避免氣候危機的影響；他認為，可在擴大包容性成長和確保科技朝正面方向發展等領域做得更多。

拜登說，各國必須確保科技朝正面方向發展，他最近和中國國家主席習近平討論人工智慧（AI）的影響，以及要如何應對AI；他說，應確保AI等數位科技的發展提升而非限制人民的未來。

習近平：反對經貿政治化、武器化、泛安全化

習近平在場內發言呼應科技交流合作，認為應加速推動數位轉型，縮小數位落差，加速推動綠色低碳轉型，並落實聯合國2030年可持續發展議程。

會中討論促進供應鏈的韌性與穩定，習近平則說，反對將經貿問題政治化、武器化和泛安全化。

習所提科技應用 大多是美國對中國限制項目

據中國媒體報導，習近平在非正式領袖會議上表示，應攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。縮小數位鴻溝，支援大數據、雲端運算、人工智慧、量子運算等新應用。習近平舉的例子，多是美國對中國限制的項目。

習近平六年來首度訪問美國，參加拜習會與APEC領袖會議，第二天的會議開始前，習近平與印尼和澳洲等領袖在場邊寒暄，兩岸領袖代表在鎂光燈下沒有互動。

拜登開玩笑說再多開5天會 與會領袖發出笑聲

相較昨天的與會狀況，白宮隨行記者形容，習近平第二天與會顯得較為自信，當拜登開玩笑說再多開5天APEC會議時，可聽到與會領袖代表都發出笑聲，習近平也點了點頭。

拜登17日與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）舉行雙邊會談，討論共同合作打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）進口；這也是拜習舊金山峰會達成的共識之一。

APEC領袖會議結束，並發表金門宣言，拜登總統舉杯祝酒。（路透）
APEC領袖會議結束，並發表金門宣言，拜登總統舉杯祝酒。（路透）

習近平 拜登 APEC

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