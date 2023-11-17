APEC領袖代表合照 兩岸分列不同排 零互動交流

從會議桌照片可看出，張忠謀（中）右手邊是新加坡總理李顯龍（左），左手邊是泰國總理謝塔（右），張忠謀與李顯龍和謝塔的互動都相當熱絡。（官方提供）

2023年APEC與會領袖16日依例拍大合照，美國今年是主辦國，傳統服飾就是西服。拜登總統站在最中間，中國國家主席習近平位於照片裡的前排左二，台灣的領袖代表張忠謀位於圖中的後排右三，全程沒有交流或互動。。(記者張文馨／攝影） 胥愛曦

亞太經合會(APEC )領袖會議16日起登場，除會場內活動外，大批安全人員和官員緊跟來出席會議的各國領袖，穿梭於附近的飯店；台灣的領袖代表張忠謀和日本首相岸田文雄16日上午現身南韓總統尹錫悅下榻的飯店，岸田文雄下午和中國國家主席習近平 會晤，此外，美日韓領袖預計也會在場邊碰面。

目前已知張忠謀在15日歡迎晚宴活動，與國務卿布林肯(Antony Blinken)會談後，16日會晤白宮國家經濟委員會主任兼拜登 首席經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)。

APEC台灣代表團表示，張忠謀與拜登總統指派的布蘭納德及相關團隊會談，討論總體經濟情勢，以及台美經濟關係的合作深化等議題，雙方期待進一步深化台美經濟關係。

布蘭納德曾任聯準會(Fed)理事與副主席，其夫婿坎伯(Kurt Campbell)為現任國安會印太事務協調總監，剛被提名為副國務卿。

張忠謀16日參加領袖代表會議的工作午餐時，跟鄰座的新加坡總理李顯龍和泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)交流。

媒體關切張忠謀是否計畫與拜登一對一互動，台灣方面至今仍保持低調。

來源：Forbes Breaking News

APEC領袖會議以合照作開頭，拜登和習近平都在第一排，中間隔著秘魯總統博魯阿爾特(Dina Ercilia Boluarte Zegarra)、澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)。

張忠謀在第二排，且距離習近平幾乎對角線的方位，張忠謀身邊是俄羅斯和越南領袖代表；兩岸領袖完全沒有眼神交流和互動。

領袖合照不到一分鐘就結束，各國領袖在工作人員的領導下魚貫而入，高效率完成合照後，沒有特別熱情的互動就離開現場。