張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見

台灣領袖代表張忠謀(右)15日與美國國務卿布林肯(左)兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡。(APEC台灣代表團提供)

亞太經合會(APEC )領袖峰會正在舊金山舉行，台灣領袖代表張忠謀15日與美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

今年亞太經濟合作會議東道主為美國，中華民國 總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任台灣的領袖代表，這也是張忠謀第七度代表台灣與會。

台美雙方洽約下，張忠謀與布林肯15日利用AELM(經濟領袖會議)歡迎酒會期間，在探索博物館(Exploratorium Museum)會談。官方透露，兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

張忠謀預計17日與新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談。張忠謀夫人張淑芬透露，張忠謀身體狀況「比我強」，目前沒有感受到時差問題，他精神很好。

APEC峰會期間一向有安排領袖夫人行程慣例，她透露，17日原先規畫要去參觀Apple Park，考量距離較遠，最後決定和張忠謀一起與李顯龍會談。張忠謀夫婦和李顯龍是舊識，去年在曼谷APEC期間也有安排見面。

被問及明年張忠謀是否仍有意願擔任台灣領袖代表，張淑芬則說，「明年的事明年再說，先把這次做完」。

另外，民進黨總統參選人賴清德傳出20日將宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手競選搭檔，張淑芬表示，她對蕭美琴印象很好，「很可愛可親的一個大使，也很有智慧」；至於蕭美琴是否參與選舉，張淑芬則說，贊成蕭美琴的決定，但由於沒有談到這個問題，所以不知道她最後決定如何。

對於本次總統大選組合豐富，表弟郭台銘取得總統參選人資格，張淑芬說，不曉得他的想法，但他是愛國的人，其他部分則沒有當面問他；本來有想要在APEC前見面，但由於他太忙碌，最後沒有見上一面，張淑芬強調，自己和張忠謀不碰政治，「所以不懂」。