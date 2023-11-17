我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見

記者江碩涵／舊金山報導
台灣領袖代表張忠謀(右)15日與美國國務卿布林肯(左)兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡。(APEC台灣代表團提供)
台灣領袖代表張忠謀(右)15日與美國國務卿布林肯(左)兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡。(APEC台灣代表團提供)

亞太經合會(APEC)領袖峰會正在舊金山舉行，台灣領袖代表張忠謀15日與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

今年亞太經濟合作會議東道主為美國，中華民國總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任台灣的領袖代表，這也是張忠謀第七度代表台灣與會。

台美雙方洽約下，張忠謀與布林肯15日利用AELM(經濟領袖會議)歡迎酒會期間，在探索博物館(Exploratorium Museum)會談。官方透露，兩人就多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，互動密切。

張忠謀預計17日與新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談。張忠謀夫人張淑芬透露，張忠謀身體狀況「比我強」，目前沒有感受到時差問題，他精神很好。

APEC峰會期間一向有安排領袖夫人行程慣例，她透露，17日原先規畫要去參觀Apple Park，考量距離較遠，最後決定和張忠謀一起與李顯龍會談。張忠謀夫婦和李顯龍是舊識，去年在曼谷APEC期間也有安排見面。

被問及明年張忠謀是否仍有意願擔任台灣領袖代表，張淑芬則說，「明年的事明年再說，先把這次做完」。

另外，民進黨總統參選人賴清德傳出20日將宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手競選搭檔，張淑芬表示，她對蕭美琴印象很好，「很可愛可親的一個大使，也很有智慧」；至於蕭美琴是否參與選舉，張淑芬則說，贊成蕭美琴的決定，但由於沒有談到這個問題，所以不知道她最後決定如何。

對於本次總統大選組合豐富，表弟郭台銘取得總統參選人資格，張淑芬說，不曉得他的想法，但他是愛國的人，其他部分則沒有當面問他；本來有想要在APEC前見面，但由於他太忙碌，最後沒有見上一面，張淑芬強調，自己和張忠謀不碰政治，「所以不懂」。

APEC 布林肯 中華民國

上一則

坎伯：拜登警告北京 勿干預台灣選舉

下一則

WSJ：習近平演說未承諾促進商業關係 美企巨頭失望

延伸閱讀

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問
APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐

APEC重頭戲 領袖代表大合照出爐
路透訪美前官員：若蕭美琴任副總統有利台美關係

路透訪美前官員：若蕭美琴任副總統有利台美關係
路透：民進黨將提名駐美代表蕭美琴為副總統候選人

路透：民進黨將提名駐美代表蕭美琴為副總統候選人

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺