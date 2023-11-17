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APEC金山峰會／挺巴抗議者霸橋 海灣大橋封閉數小時

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山海灣大橋16日上午因抗議者「封橋」，汽車無法進入舊金山。（路透）
舊金山海灣大橋16日上午因抗議者「封橋」，汽車無法進入舊金山。（路透）

舊金山海灣大橋16日(周四)上午因80名抗議者「封住」橋上西行車道，早上數小時內，汽車無法進入舊金山。由於交通受阻，海灣大橋西行車道空無一人，所有車道直到中午才重新開放。亞太經合會議(APEC)正在舊金山舉行。

抗議活動於上午7點45分左右開始，親巴勒斯坦組織的抗議者呼籲中東停火，將15輛汽車停在大橋上，先堵住車道，隨後將汽車鑰匙扔入大海。部分抗議者隨後被捕，擋在橋面上的汽車也被拖走。

孫女士(Polly Sun)是今早通勤受阻礙，她認為交通中斷是因舊金山警力不足所造成。

舊金山海灣大橋16日上午因抗議者「封橋」，汽車無法進入舊金山。（路透）
舊金山海灣大橋16日上午因抗議者「封橋」，汽車無法進入舊金山。（路透）

「抗議者抓也抓不完，交通中斷前幾個鐘頭，都未見警察出現，」孫女士説道，「直到11點，才出現七個騎著摩托車的警察。」

抗議者們舉著巨大的橫幅，上面寫著「停止種族滅絕」、「美國不向以色列提供軍事援助」。

据ABC報導，衛生防護中心官員最初表示，逮捕了50個抗議者。後來舊金山治安官辦公室更新稱，約有80名抗議者被傳喚並被釋放，至少有15輛汽車被拖走。

舊金山加州大學表示，由於海灣大橋交通受阻，為器官移植病患所運送的多個器官運送行程被延誤。

舊金山海灣大橋16日上午因抗議者「封橋」，汽車無法進入舊金山。（路透）
舊金山海灣大橋16日上午因抗議者「封橋」，汽車無法進入舊金山。（路透）

舊金山 加州大學 巴勒斯坦

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