APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞

拜登 總統和中國國家主席習近平 15日熱絡互動,但肢體語言專家分析兩人握手時透露的隱諱訊息,顯示拜登展現出意圖主導的勢態,而習近平則表現出迎接衝突的準備,也暗示拜登「別打壞主意」。

拜登與習近平15日在舊金山灣區 聖馬刁郡(San Mateo)的費羅麗莊園(Filoli)會面,肢體語言專家帕蒂‧伍德(Patti Wood)說,習近平踏出禮車時,先以右手調整左手的袖扣,展現一絲焦慮與準備迎接衝突的感覺。

伍德表示,兩人在紅地毯上握手寒暄時,起初以各自的右手正常握手,但拜登隨即伸出左手放在習近平的右手上,展現出強勁的控制欲。

她說,習近平接著伸出他的左手,輕拍兩人握著、交疊的手,並將兩人的手略為提起、放下、停格,似乎示意拜登停止耍壞。

雖然兩人在這期間都面帶微笑,但在中國,微笑背後可以隱藏著真實感受。

握手寒暄後,兩人鬆開左手,拜登隨後以左手示意兩人前進;兩人開始行走後,才放開最開始握著的右手。

伍德著有「充分利用第一印象、肢體語言與魅力」(Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma,暫譯)一書,她分析,拜習兩人在紅毯上拍照時,站的距離比其他領袖平常保持的距離更遠,但這可能並非刻意,而是與華人之間習慣彼此保持適當距離有關。

在談判桌上,兩人並未正面對座;伍德發現,習近平在會談開始時,身體微向拜登的方向前傾,形同對美方遞出橄欖枝。

此外,習近平的身體前彎看著桌上的文件,雙手放在桌上,顯示他想精確地表達某件事,卻未料到這個舉動讓他看起來沒有拜登那麼強勢。

拜登將手肘放在桌上,十指交叉疊扣,顯示他在這場談判中具備優勢且掌控局面。