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APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞

編譯陳韻涵／綜合16日電
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息，指習近平似暗示拜登「別打壞主意」。（歐新社）
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息，指習近平似暗示拜登「別打壞主意」。（歐新社）

拜登總統和中國國家主席習近平15日熱絡互動，但肢體語言專家分析兩人握手時透露的隱諱訊息，顯示拜登展現出意圖主導的勢態，而習近平則表現出迎接衝突的準備，也暗示拜登「別打壞主意」。

拜登與習近平15日在舊金山灣區聖馬刁郡(San Mateo)的費羅麗莊園(Filoli)會面，肢體語言專家帕蒂‧伍德(Patti Wood)說，習近平踏出禮車時，先以右手調整左手的袖扣，展現一絲焦慮與準備迎接衝突的感覺。

肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。（美聯社）
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。（美聯社）

伍德表示，兩人在紅地毯上握手寒暄時，起初以各自的右手正常握手，但拜登隨即伸出左手放在習近平的右手上，展現出強勁的控制欲。

她說，習近平接著伸出他的左手，輕拍兩人握著、交疊的手，並將兩人的手略為提起、放下、停格，似乎示意拜登停止耍壞。 

雖然兩人在這期間都面帶微笑，但在中國，微笑背後可以隱藏著真實感受。

握手寒暄後，兩人鬆開左手，拜登隨後以左手示意兩人前進；兩人開始行走後，才放開最開始握著的右手。

伍德著有「充分利用第一印象、肢體語言與魅力」(Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma，暫譯)一書，她分析，拜習兩人在紅毯上拍照時，站的距離比其他領袖平常保持的距離更遠，但這可能並非刻意，而是與華人之間習慣彼此保持適當距離有關。

在談判桌上，兩人並未正面對座；伍德發現，習近平在會談開始時，身體微向拜登的方向前傾，形同對美方遞出橄欖枝。

此外，習近平的身體前彎看著桌上的文件，雙手放在桌上，顯示他想精確地表達某件事，卻未料到這個舉動讓他看起來沒有拜登那麼強勢。

拜登將手肘放在桌上，十指交叉疊扣，顯示他在這場談判中具備優勢且掌控局面。

伍德表示，在公開的會談中，她努力尋找拜登流露害怕與擔憂的跡象，但都沒找到。

肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息，顯示拜登展現出意圖主導的勢態。（美聯社...
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息，顯示拜登展現出意圖主導的勢態。（美聯社）

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