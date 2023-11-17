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APEC金山峰會／習近平晤岸田文雄 中日再確認戰略互惠關係

編譯茅毅／綜合報導
日相岸田文雄(左)與中國國家主席習近平(右)17日在APEC場邊舉行會談，協調再度確認「戰略互惠關係」。圖為APEC領袖合照。（路透）
日相岸田文雄(左)與中國國家主席習近平(右)17日在APEC場邊舉行會談，協調再度確認「戰略互惠關係」。圖為APEC領袖合照。（路透）

據共同社報導，日相岸田文雄與中國國家主席習近平17日在舊金山亞太經合會(APEC)場邊舉行會談，兩人協調再度確認「戰略互惠關係」。

日本放送協會(NHK)、讀賣新聞及彭博資訊均報導，「習岸會」是兩人去年11月在泰國曼谷APEC領袖會議場邊後暌違約一年再度會談。

兩國領袖會談預計討論安全保障、中國停止輸入日本水產品等分歧點的同時，推動經濟、氣候變遷領域合作，確保雙方利益。另外，岸田計畫就釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）、日方人員被拘留等議題傳達日方立場。

岸田赴美前表示，「為維持日中建設性且穩定的關係，雙方將共同努力並透過各種方式溝通」。

日本經濟產業大臣西村康稔利用APEC之便，14日在舊金山與中國商務部部長王文濤進行會談，就創設事務層級的對話框架取得共識，並以每年至少定期召開一次局長級協商為目標。

習近平和拜登總統15日的會談順利結束，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一16日在記者會予以肯定，表示美中關係穩定，對國際社會極為重要。松野說，日本將繼續基於和盟邦美國的堅固關係，使中國負起大國責任。

今年適逢中日和平友好條約生效45周年；中日戰略互惠關係則是去年遇刺身亡的前日相安倍晉三2006年訪中時，與時任中國國家主席胡錦濤提出，並被納入2008年「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，該聲明也是「中日四個政治文件」之一。

另據讀賣15日引述多位相關人士報導，中日政府就新設兩國事務層級的對話框架「出口管理對話」達成協議，該對話將協商兩國有關出口管理體制的制度和運用。鑑於美日歐在先進半導體輸陸的管制上，和中國的對立升高，該對話旨在預防經濟報復升級。由中國商務部長王文濤與日本經濟產業大臣西村康稔14日在APEC部長會議場邊會談時確認。

日本 APEC 商務部

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