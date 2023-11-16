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台學者：美中短期有政治需求 回暖需時間

記者廖士鋒、陳熙文、特派記者陳政錄／綜合報導
圖為美國領事館車輛經過上海市區，背景是上海陸家嘴金融區。(美聯社)
圖為美國領事館車輛經過上海市區，背景是上海陸家嘴金融區。(美聯社)

美中元首拜習會在舊金山登場，牽動美中台三邊關係，兩岸學者皆高度關注，台灣學者認為，應關注美方是否有表態「不支持台獨」，以及是否希望兩岸能夠有一定程度的對話。中國學者則形容，台灣問題是中美間的「未爆彈」，若美方希望美中關係平穩，就要把不確定因素降到可控範圍內。

台灣大學政治系教授張登及受訪指出，中美關係長期激烈競爭的特徵很難改變，但兩國領導層對於管控風險，避免爆發失控衝突，短期有政治上的需求，「雙方都有激烈競爭之外的其他優先議題需要處理」。

政治大學國際事務學院副院長盧業中分析，雙方互動本質是一種「高度管理的競爭關係」，雖在競爭關係上暫時止跌，但要回暖恐怕還要一段時間。

外界關注美中軍事對話議題，張登及分析，原先障礙之一是中國前國防部長李尚福被制裁，現已消除，從雙方外交部門司級軍控對話、雙方航母錯開等安排來看，拜習見面順利，應會恢復高層軍事對話，而現在「操作面風險蠻高」；對話是否表示美方與盟友會減少對中方抵近偵查，也取決於中國在台灣選前的軍事動作。

中國人民大學國際關係學者時殷弘預期，中美領導人將發表「積極但有限」的言論，並作出有限讓步，尤其是對拜登而言，因為拜登若在重大爭端上讓步，需要付出極大代價。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅說，隨美國明年選舉、國債超過31兆美元，以及在中東、烏克蘭問題希望中方配合，「現在是美方比較著急」；對中方而言，穩定的中美關係及外部環境，也有利自身經濟建設。

上海東亞研究所助理所長包承柯形容，台灣問題是中美間的「未爆彈」，民進黨提出兩岸互不隸屬，下一位候選人賴清德又是「務實的台獨工作者」，若美國希望維持中美關係平穩發展，就需要把不確定因素降到可控範圍內。

拜登 賴清德 國防部

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