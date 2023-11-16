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金山會談／拜登坐「野獸」 習近平搭「紅旗」略遜一籌?

編譯盧炯燊／綜合15日電
中國國家主席習近平乘坐的18呎長國產紅旗防彈轎車，是中國第一汽車集團的子公司一汽轎車公司的子公司製造，主要為高級官員生產座駕。(路透)
中國國家主席習近平乘坐的18呎長國產紅旗防彈轎車，是中國第一汽車集團的子公司一汽轎車公司的子公司製造，主要為高級官員生產座駕。(路透)

中國國家主席習近平六年來再次踏足美國，也首次帶來他乘坐的18呎長國產紅旗防彈轎車。外界自然將之與美國總統拜登所乘坐的俗稱「野獸」(Beast)的凱迪拉克(Cadillac)豪華轎車相比，有人認為，「紅旗」還是略遜一籌。

來源：世界新聞網

「紅旗」是中國第一汽車集團的子公司一汽轎車公司的子公司製造，主要為高級官員生產座駕。

習近平的N701是由紅旗L5改裝而來，被形容為中國版的勞斯萊斯幻影，但更獨特、更昂貴、更具氣派。它長18英尺，重量至少3.1噸，由6升V12渦輪增壓引擎提供動力，可產生408匹馬力，時速可達136哩，售價至少70萬元。

儘管它許多規格屬於國家機密，但據外界所了解，這輛轎車配備了反火箭裝甲板，可以承受猛烈火力和炸彈的直接衝擊。它還配備21英寸實心橡膠輪，防彈，具有防禦生化武器的系統以及厚實的強化防彈玻璃。

香港特區政府2022年7月1日成立25周年，習近平專程到香港期間，這輛紅旗防彈轎車首次亮相。22014年習近平訪問紐西蘭，首次將之在外國使用。

據悉習近平2012年表示，中國領導人只能使用中國汽車，認為「外訪時坐在外國車裡看起來不太合適」。

儘管「紅旗」N701具備不少尖端維安設備，但與拜登使用的「野獸」相比，就顯得相形見絀。

「野獸」價值150萬元、重10噸，配備夜視儀、催淚瓦斯砲，車門與波音757飛機的機門一樣重，輪胎是充氣防爆，即使放氣仍然可以行駛，車窗三英寸厚，而鋼陶瓷裝甲有八英寸厚。它還有一個安全的氧氣系統。汽車底盤由通用汽車公司開發，由鋼製成，據稱「堅不可摧」，車身則由鋼、鋁、鈦和陶瓷組合而成。

野獸同樣能夠抵禦化學和生物攻擊以及子彈和爆炸。後座配有衛星電話，可直接與副總統及五角大廈聯繫。當然野獸的許多功能仍屬高度機密。

拜登總統乘坐的「野獸」配備夜視儀、催淚瓦斯砲。圖為拜登座駕15日經過向習近平示威...
拜登總統乘坐的「野獸」配備夜視儀、催淚瓦斯砲。圖為拜登座駕15日經過向習近平示威的人群。(Getty Images)

來源：CCTV中国中央电视台

習近平 拜登 香港

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