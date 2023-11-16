拜習金山會談／對中國政策 拜登、川普一以貫之

數百名抗議群眾15日在舊金山APEC登場前示威。 (Getty Images)

中國國家主席習近平 14日抵達美國，參加亞太經合會高峰會，並於15日與美國總統拜登 舉行場邊峰會；有線電視新聞網(CNN)指出，拜登第一任期內直言要用美國民主制度來反制獨裁的中國，更直呼習近平姓名，認為全世界領袖都不願與習易位而處。相形之下，前總統川普 倒是很嫉妒習近平的鐵腕治國、有辦法任職終生。

來源：世界新聞網

報導指出，雖然拜登、川普對習近平的感喟有諸多差異，但對待中國的政策面卻有一以貫之的雷同：川普強化對台灣的支持，拜登繼續進行；川普對中國進口產品加徵關稅，讓美中關係惡化，拜登也信守奉行。

拜登政府與中國達成協議，掃蕩鴉片類藥物芬太尼的前導物質由中國出口到墨西哥，而最終荼毒到美國社區。這件事聽來很熟，因為川普執政時，也與中國達成協議，想把芬太尼及其衍生物質列入管制品，但沒成功。

拜登出聲支持台灣，多次給人一旦中國大陸侵略台灣，美國可能軍援台灣的印象，形同放棄奉行已久的戰略模糊政策；川普當總統時以多種方式支持台灣，但跡象顯示，他有意重返戰略模糊，例如夏季他對福斯新聞網(Fox News)抱怨，台灣搶光美國的晶片生意，他也不提若中國侵台，美國會如何保護台灣。

川普、拜登政府都更蓄意、公開支持台灣，導致2022年8月時任眾院議長的裴洛西訪台後，中國軍方切斷與美軍正常接洽管道，為時已有一年多；現在美國想要給緊張關係降溫。

川普經常拿他與俄國總統普亭、北韓金正恩的個人關係來誇口；談到習近平時，川普說習鐵腕控制中國14億人口，讚美習很聰明，接下來跳針談到美國應該效法中國，對毒品販子加快審判，快速處死。

雖然拜登與川普有諸多不同，但兩人都喜歡個人接觸哪怕他們反對的世界領袖。拜登在舊金山與習近平舉行一年來首度峰會；而習2017年訪美時，川普在海湖莊園接待他，兩人在吃巧克力蛋糕時，川普還向習透露美國以導彈攻擊了敘利亞。