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拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

嗆「拜登說謊」…拜習金山會談場外 數百人抗議與警衝突

編譯陳韻涵／綜合15日電
數百名反對石油、支持巴勒斯坦的抗議群眾15日在舊金山APEC登場前示威，並與舊金山鎮暴警方發生推擠。 (Getty Images)
數百名反對石油、支持巴勒斯坦的抗議群眾15日在舊金山APEC登場前示威，並與舊金山鎮暴警方發生推擠。 (Getty Images)

數百名反對石油、支持巴勒斯坦的抗議群眾15日在舊金山「亞太經濟合作會議」(APEC)登場前示威，並與舊金山鎮暴警方發生推擠。 

來源：世界新聞網

穿著黃背心的示威者意圖阻止與會者出席APEC峰會，號召抗議的「對APEC說不聯盟」(No to APEC Coalition)籌辦人說：「我們不允許種族屠殺合理化」。

數百名反對石油、支持巴勒斯坦的抗議群眾15日在舊金山亞太經濟合作會議登場前示威，...
數百名反對石油、支持巴勒斯坦的抗議群眾15日在舊金山亞太經濟合作會議登場前示威，並與舊金山鎮暴警方發生推擠。圖為一名示威者被捕。(歐新社)

許多抗議人士高喊：「拜登(總統)說謊，地球衰亡你也不在乎」和「停止APEC」等。

「對APEC說不聯盟」反對企業利益、破壞自然環境、差勁的工作環境、以色列與哈瑪斯戰爭，以及資本主義等。

科技巨頭微軟(Microsoft)、Google、Salesforce，以及能源業巨擘埃克森美孚(ExxonMobil)的執行長15日出席峰會；許多抗議群眾朝參與執行長會談的與會者咆哮，要他們別進入會場。

同日，美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山灣區聖馬刁郡(San Mateo)的費羅麗莊園(Filoli)會晤。

美中領袖希望在經歷混亂之後，穩定美中關係；拜登曾表示，已準備好就貿易、北京與伊朗愈走愈近，以及人權等棘手議題與習近平對話。

拜習會談的結果將影響全球經濟、中東與歐洲戰事，以及台灣明年初登場的選舉等。

「對APEC說不聯盟」形容APEC峰會是「代表大企業利益的富人專屬菁英鄉村俱樂部」。

該團體的官網寫道，「我們反對APEC以論壇形式，為企業和機構推動所謂的『自由貿易』，剝削勞工，並將企業利益擺在國家與人民之前」。

「對APEC說不聯盟」指出，「APEC推動的自由貿易壓低工資，竊取農人與原住民的土地、趕走移民，摧毀環境並汲取天然資源以挹注企業利益」。

舊金山APEC峰會是自1945年以來，該市首次舉行大規模的全球領袖會議；該市官員在APEC活動開始前強力清場，避免各國政要在峰會期間看到舊金山街頭遊民等不光彩的面貌。

示威者意圖阻止與會者出席APEC峰會，組織抗議的「對APEC說不聯盟」籌辦人說：...
示威者意圖阻止與會者出席APEC峰會，組織抗議的「對APEC說不聯盟」籌辦人說：「我們不允許種族屠殺合理化」。(Getty Images)

APEC 舊金山 拜登

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