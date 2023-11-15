國會擂台？麥卡錫被控肘擊窩裡反同僚

眾議員伯切特(左圖)指控前議長麥卡錫(右圖)從背後肘擊他。(美聯社)

根據華盛頓郵報報導，共和黨 籍眾院議長強生(Mike Johnson)14日對外坦承宣稱，眾議員「就像一個高壓鍋」，並傳出前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)被指控故意肘擊罷黜他的共和黨八人幫議員；同時參院 卡車司機聽證會也出現火爆場面，但參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)認為，共和黨參議員的過激行為，不應由他負責。

今日美國(USA TODAY)報導，田納西州共和黨聯邦眾議員伯切特(Tim Burchett)14日公開指控麥卡錫遭到罷免當天，趁機在背後肘擊他，伯切特表示，當時他正站在走廊和一名記者交談，結果麥卡錫從他身後走過，故意襲擊他的背部。

伯切特譴責麥卡錫的行為如同「霸凌」(bully)：「就像小時候，有人把一塊石頭丟過柵欄，然後跑回家躲在媽媽裙子後。」

對於這項指控，麥卡錫向有線電視新聞網(CNN)記者強調，伯切特所在的走廊狹窄，並否認推擠或肘擊對方。

由於眾院議事已連續進行10周，麥卡錫被史無前例罷免，共和黨人忙著推舉新議長，再再暴露共和黨長期存在的嚴重內鬨。

參院卡車司機聽證會 險爆全武行

無獨有偶，參院也差點演出全武行，在「反對企業貪婪：工會如何改善受薪家庭生活」聽證會，共和黨籍聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)當場指控卡車司機工會「國際兄弟會」(IBT)主席奧布萊恩(Sean O'Brien)：「貪婪的執行長假裝自己是白手起家，實際上只是一個小丑和騙子。」引發在場的奧布萊恩不滿，雙方差點大打出手。

參議員穆林14日差點與卡車司機工會主席奧布萊恩(圖)打了起來。(美聯社) 參議員穆林(圖)14日差點與卡車司機工會主席奧布萊恩打了起來。(美聯社)

參院共和黨二號參議員圖恩(John Thune)無奈表示：「我認為大家活在一個相當兩極化的時代。」參院少數黨領袖麥康諾則保持中立：「大家情緒激憤，我們所有人都應該致力樹立一個好榜樣。」不過仍堅持，控制國會每個人的行為，並非他的工作。

耶魯大學教授弗里曼(Joanne Freeman)對於國會火藥味十足，憂心忡忡並強調，政黨出面譴責好鬥和暴力威脅非常重要，因為「如果沒有人發聲，就代表該黨立場」。