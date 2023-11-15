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互罵不斷… 眾院共和黨「幼稚」內訌 華郵：議員如高中生打鬧

編譯潘勛／綜合14日電
眾院準備投票，解決政府關門危機，共和黨議員岡薩雷茲(左)和格林則在國會外面呼籲加強邊界安全。(Getty Images)
眾院準備投票，解決政府關門危機，共和黨議員岡薩雷茲(左)和格林則在國會外面呼籲加強邊界安全。(Getty Images)

國會記者報導，共和黨聯邦眾議員、前議長麥卡錫14日據傳背後撞了同黨另位眾議員伯切特(Tim Burchett)一把，兩人接下來互罵；此外眾院共和黨人繼續以青少年般幼稚不堪的言詞對罵，凡此種種愈發證明，眾院共和黨已陷入現代美國政治史上罕有其匹的內訌。

今年1月，麥卡錫與同黨另位眾議員蓋茨(Matt Gaetz)不支持他當議長而吵架，伯切特夾在兩人之間，另位共和黨眾議員羅傑斯(Mike Rogers)最後現身，把伯切特往蓋茨的方向擠過去，其他人趕快制住羅傑斯，而麥卡錫走離現場。

麥卡錫14日與伯切特的肢體碰撞，因為記者們在場還發生，叫人稱奇。兩人彼此憎惡已發酵了幾周，麥卡錫給人貌似報復而動手的感覺。

麥卡錫遭罷免後，伯切特說麥卡錫向他拉票，還敢小看他的基督信仰，對此麥卡錫斷然否認。

麥卡錫遭罷免後的記者會，還有上周末接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，兩次都說，伯切特及另七名罷免他的同黨不講原則，純粹想吸引矚目。伯切特則回應說，麥卡錫「酸溜溜很難受」。

華郵報導，14日事件只是最新案例，顯示眾院共和黨團因異議而裂痕叢生，經常看來像高中打鬧，而非文質彬彬、深思熟慮的國會議場。

眾院時有火爆光景，包括在議場，內戰爆發以前更常發生。共和黨人甚至揚言，1月發生的光景，是「意見不合但健康」的跡象。

選民在2022年期中選舉，把眾院控制權交給共和黨，他們是否同意現在是「意見不合但健康」，這個問題愈來愈值得一問。

另位眾院共和黨人格林(Marjorie Taylor Greene)最近經常把女性同黨議員布波特(Lauren Boebert)稱為「抽電子菸愛撫」的人，指的是布波特被逮到在公共劇院幹的事；格林的辦公室還證實，她罵布波特為「小賤人」。

麥卡錫及另位同志史密斯(Jason Smith)譴責蓋茨「不時撒謊」，蓋茨回應時則不時指史密斯私生活不檢點。

麥卡錫 共和黨 眾院

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