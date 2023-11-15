傑佛瑞斯說服民主黨 再救共和黨議長：無論怎麼看都有利民主黨

眾院民主黨黨鞭傑佛瑞斯(中)遊說同僚，出手助議長強生一把，因為解決政府關門危機，有利民主黨。(路透)

民主黨 眾議員14日再度出手拯救共和黨 議長，讓新議長強生避免政府關門的臨時開支法案得以通過；少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)稍早曾遊說同僚支持強生法案，說無論怎麼看，都對民主黨有利。

根據政治媒體Politico報導，傑佛瑞斯在投票前的閉門會議中，向黨團分析強生法案沒有「毒藥」成分，不會傷及民主黨，「至於各位要如何投票，悉聽尊便。」

數十名共和黨議員表明不支持強生的法案，因為沒有他們要的大幅刪減額度，在兩黨席次相差不多的情況下，沒有少數黨的支持，法案不可能通過。

多名民主黨議員私底下表示，民主黨可能像9月短期支出法案表決時一樣，大舉出動，以免政府關門。民主黨整個黨團當時只有一票反對，其餘全部支持。

民主黨進步派領袖賈亞帕(Pramila Jayapal)開口認同傑佛瑞斯的分析之後，開啟民主黨其他議員可能「大舉支持」的門縫。賈亞帕說，共和黨提案沒怎麼刪減支出，也沒塞進保守派的「毒藥」條款，「這對我們是不小的勝利。」

民主黨最不滿意的，是法案把要給烏克蘭和以色列的援助經費刪除了。共和黨已通過援助以色列的援外經費法案，那是把國稅局經費「挪」過來的法案，在參院過關機會不大。眾院 通過的版本效期跨越明年1月，因此白宮和國會如何兌現對這兩大友邦的諾言，得另費一番功夫了。

共和黨團內，強生和其他領導人力勸黨內各派共體時艱，因為過半的票數不多，為了新議長選舉，又浪費了三個禮拜，強生法案是共和黨唯一可以繼續邁步向前的方法。

該黨自由黨團的若伊(Chip Roy，德州)當場就沒有給強生好臉色，反對強生法案的歐果斯(Andy Ogles，田納西州)也批評強生，把眾院的預算大權拱手讓給參院。