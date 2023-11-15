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最高階背書者 眾院議長表態：全心挺川參選2024

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長強生(中)14日表示，在2024年大選中他將「全力支持」前總統川普。(歐新社) 歐洲新聞圖片社
眾院議長強生(中)14日表示，在2024年大選中他將「全力支持」前總統川普。(歐新社) 歐洲新聞圖片社

新任眾院議長強生(Mike Johnson)14日明確表示支持前總統川普，作風與遭到罷免的前任議長麥卡錫(Kevin McCarthy)明顯不同。

長期以來一直是川普盟友、為川普積極辯護的強生，14日上午接受CNBC新聞頻道專訪時說，「全心全意」為川普背書。強生稍後在訪問中進一步表示：「我為川普押上全部籌碼(all in)。」

強生原本是全國知名度不高的路易斯安納州參議員，上個月成為麥卡錫被黨內極右派提案罷黜之後的新任議長。麥卡錫雖然也是川普的長期盟友，也是2021年1月6日國會暴動發生後，首批公開與川普站在同一陣線的民選官員之一，但麥卡錫對於川普角逐2024年總統大選，迄今並未正式表態支持。

今年夏天，麥卡錫接受媒體訪問時，對於川普在共和黨眾多初選角逐者當中是否實力最強提出質疑，結果惹怒川普。過去幾周，某些角逐者紛紛退出初選，川普在初選當中的支持度則一路保持領先。

強生當選議長之後，川普予以祝賀，並稱強生是「讓美國再度偉大的強生」(MAGA Mike Johnson)。

強生接受CNBC新聞頻道訪問前的幾個小時，紐約時報刊登報導指出，還未成為國會議員的強生2015年8月在臉書(Facebook)發文批評當時是共和黨參選人的川普，強生在臉書貼文中寫道，川普缺乏掌理白宮需要具備的個性特質與道德中心思想。

紐約時報報導，強生當時在回覆其他網友回應時寫道，憂心川普「破壞的事情恐怕比改善的事情更多」。強生還寫道，川普「天生瘋狂」，如果要成為三軍統帥，如此個人特質「非常危險」。

但川普2019年第一次遭到國會彈劾到2020年大選期間，強生都是川普的死忠擁護者，呼應川普主張的某些選舉陰謀論。

川普 麥卡錫 紐約時報

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