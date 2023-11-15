眾院通過臨時開支法案 避免政府關門 仍須參院過關

眾院議長強生上任後，平安度過第一個挑戰，通過政府短期支出法案，讓聯邦政府不會在17日關門。（美聯社）

共和黨 新任眾院議長強生(Mike Johnson)14日取得就任議長以來首場勝利，提出的臨時開支法案在兩黨眾議員 支持下，以336票對95票表決通過，法案將送交參院 複決，聯邦政府本周末將因預算用罄而關門的危機得以解除。

336：95 民主黨支持強生版本

紐約時報分析，由於數十名共和黨眾議員反對政府繼續增加支出，民主黨眾議員在投票時全力支持強生版本的提案，讓聯邦政府有經費能夠維持運作到2024年初。

臨時開支法案14日以241票的差距輕鬆跨越三分之二多數決的通過門檻，計票結果顯示，336張同意票中，209票來自民主黨眾議員，127票來自共和黨眾議員；93名共和黨眾議員與兩名民主黨眾議員則投下反對票。

法案未納入額外對以烏軍援

這項法案分兩階段；包括國防、退伍軍人事務、運輸、住房及能源部門等部門經費先延長到明年1月19日；其餘未包括在第一階段者到2月2日屆期。本短期開支法案並未納入額外給烏克蘭、以色列的援助。

交付表決之前，強生提案面臨的主要挑戰來自拒絕支持的共和黨內極右派；初任議長才幾周的強生，把法案過關的希望押注於如果全數民主黨眾議員願意投票相挺，再加上共和黨同僚多數票數，表決通過就有希望；事實證明強生策略奏效。

不過，法案表決結果反映了強生面臨考驗與遭罷黜的前任共和黨籍議長麥卡錫(Kevin McCarthy)一樣，也就是共和黨眾議員缺乏為聯邦政府提供經費的政治動力，共和黨在眾院僅享些微多數，共和黨團高層迫於現實，必須爭取民主黨眾議員投票，法案才有過關希望，倘若聯邦政府真的關門，共和黨將承擔嚴重的政治後果。

舒默：參院將盡快表決法案

臨時開支法案預計很快將於參院通過，幾天內便能送交拜登總統簽署；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日對媒體說，參院將盡快表決法案。

舒默說，強生提案上周公布時雖曾遭到白宮批評，「但我跟白宮討論之後都認為，若能避免政府關門，就是好事」。

有線電視新聞網(CNN)報導，接下來要看參院能否在17日前通過這項短期撥款法案。