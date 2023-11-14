多次不當接受招待掀議 最高院234年來首頒「大法官操守規範」

在不斷傳出大法官接受不當款待的新聞後，最高法院史無前例地公布大法官操守規範。（美聯社）

最高法院某些大法官 長期接受富豪朋友招待奢華旅行、專機出遊的消息接連曝光後，引發輿論反彈，民調 顯示民眾對於最高法院的信心大受影響。最高法院13日宣布頒布大法官操守規範，創下234年以來首例。

今日美國報(USA Today)報導，最高法院在聲明中說，操守規範當中絕大多數規定與原則並非新規，但由於最高法院沒有訂定操守規範，導致最近幾年產生誤解，外界以為最高法院大法官有別於美國其他法官，得以免受任何道德準則的規範。

九位大法官同意規範

最高法院指出，操守規範獲得九位大法官一致同意。根據規範內容，如果大法官對於案件存有個人偏見，或對任何一造較為偏袒，就應該迴避審理。

規範當中指出，大法官不應在政黨或對案件裁定結果有重大財務利益關係的團體所贊助活動中演講；根據規範，大法官出差可以接受合理的補償與費用核銷，前提是費用來源並非企圖干預大法官職務，也沒有涉嫌其他不當之處。

實質約束力遭到質疑

民主黨籍參院 司法委員會主席德賓(Dick Durbin、伊利諾州)說，最高法院的宣布是「往正確方向邁出一步」。經常對最高法院提出批評的德賓說，最高法院頒布操守規範堪稱具有象徵意義的勝利。但德賓同時對規範能有少實質約束效力感到懷疑。

德賓說：「有史以來第一次，最高法院至少向人民表示已經『我們聽到你們的意見了』。」

由於操守規範並沒有執行機制的配套措施，最高法院做出宣布後，立即引來批評。外部專家先前便曾出，最高法院頒布操守規範弔詭之處在於，現行政府架構並沒有其他法院可以駁回最高法院或大法官的裁決。

最高法院聲明裡使用「誤解」(misunderstanding)一詞形容外界對大法官的批評，同樣引發爭議。

非黨派最高法院監督組織「改善法院」(Fix the Court)執行主任羅斯(Gabe Roth)指出；「遺憾的是，最高法院的反應以及操守規範都還有許多值得改進的空間。」羅斯指出，最高法院的操守規範基本上只是拿下級法院的範本「複製貼上」而已。