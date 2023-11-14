大法官不當接受招待案例：湯瑪斯收金主高檔露營車、豪華度假

大法官湯瑪斯因頻頻接受饋贈，遭外界非議，才促使最高法院頒布操守規範。圖為湯瑪斯(左)與首席大法官羅伯茲。(路透)

2007年，保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)接受老牌新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪時，開著他的高檔露營車Prevost Le Mirage XL Marathon，並說開著這輛二手露營車四處旅行，有助於遠離華府政壇的爾虞我詐。然而，觀眾不知道的是，這輛露營車其實是有錢朋友送給湯瑪斯的贈禮。

紐約時報今夏調查報導指出，根據車輛產權登記，湯瑪斯的Prevost Marathon露營車在1999年以26萬7230元購得，買車的錢來自湯瑪斯的朋友、在醫療界致富的魏爾特斯(Anthony Welters)。

魏爾特斯透過電郵回應紐時說，25年前借錢給朋友，朋友後來拿錢買了露營車，因為朋友對露營車情有獨鐘，九年之後錢就還了。不過，魏爾特斯並未說明究竟借多少錢給湯瑪斯，湯瑪斯還了多少錢，或者他為某些借款一筆勾消。魏爾特斯也不願提供兩人之間的借據，甚至說不清楚是否有借據存在。

大法官湯瑪斯因頻頻接受饋贈，遭外界非議，才促使最高法院頒布操守規範。圖為一所社區大學的基金會邀請他出席活動。(美聯社)

根據聯邦公務員道德操守規範，大法官收受饋贈、承擔債務或其他財務往來如果可能涉及利益衝突時必須申報，但湯瑪斯的露營車案例則處於模糊地帶，因為汽車貸款 通常被排除在上述申報的要求行列之外。然而，類似湯瑪斯與魏爾特斯間的私人借貸，如果沒有符合特定規定，可能根據聯邦法律定義被列為饋贈或收入。

湯瑪斯接受友人招待包括邁阿密海豚隊(Miami Dolphins)老闆休伊曾加(Wayne Huizenga)讓湯瑪斯搭乘私人專機。非營利新聞調查組織ProPublica今夏披露，湯瑪斯過去20年來幾乎每個夏天都接受共和黨超級金主克羅(Harlan Crow)招待前往阿迪朗達克(Adirondacks)參加豪華旅遊，克羅還為湯瑪斯姪子就讀私立學校繳學費。

美聯社報導，湯瑪斯2017年受邀前往德州 麥克連納社區大學(McLennan Community College)演講時，校方挑選賓客出席在一名德州企業家富翁家裡舉行的晚宴，利用湯瑪斯做為向金主募款的噱頭，學校還訂購湯瑪斯回憶錄在活動會後讓他為觀眾簽名。