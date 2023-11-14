共和黨總統初選／海理坐三望二 砸千萬元打廣告想超越德桑提斯

前南卡州長海理(左)準備投入千萬元強打競選廣告，企圖超越德桑提斯(右)，進而挑戰川普。(路透)

南卡羅來納州 聯邦參議員史考特突然宣布退選，前州長、前駐聯合國大使海理團隊將投入1000萬元，在愛阿華和新罕布夏早期初選州強打競選廣告，試圖超越佛州州長德桑提斯 ，進而和川普 爭搶共和黨的總統提名。

海理在初選州的民調數字不斷攀升，加上黨內辯論後，不論基層小額捐款或大金主的大張支票捐款，都迭有進帳，她的競選團隊說，上周黨內辯論後24小時收到的捐款就超過100萬元。

海理目前在新罕州的民調排名第二，在愛阿華州第三，雖然與領先的川普差距仍大，她的目標還是要家鄉南卡在第三個初選州奪冠，才有和川普拚全國支持率的機會。如今，史考特宣布退選，她在南卡奪冠的機會大增，下一步先得打敗目前仍居第二的德桑提斯，坐實「川普替代人選」的名號。

研究傳播分析的羅密歐(Andrew Romeo)13日表示，綜合總體支持率、選戰基本盤和早期初選州三大因素看，只有德桑提斯可能超越川普，「海理絕無可能打敗川普，她競選所花費的每一塊錢，川普團隊不用拿出真金白銀就可從其他的資源抵過。」

海理的競選總幹事安可尼(Betsy Ankeny)說，就算德桑提斯在愛阿華州表現得很好，他在新罕州和南卡都不看好，愛阿華州的優勢就不值錢了。海理上個月評估選情大勢時，就奚落德桑提斯的「終局劇本」還沒寫好。

美聯社根據追蹤競選花費的「廣告衝擊」(AdImpact)公司的資料，說海理12月初要在愛阿華和新罕州投入的廣告費用，遠超過德桑提斯團隊擬花費的50萬元。

會計出身的海理，深明把錢用在刀口上的道理，過去也是謹守「大量投放資源到電視廣告上」的選戰原則，而屢戰屢勝，這個戰法，既有成功的紀錄，她當然不會改變。