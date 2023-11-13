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拜登競選主軸：完成限制槍暴、保障墮胎權等4大未竟之志

編譯潘勛／綜合12日電
拜登總統尋求連任，訴求完成「立法保障墮胎權」等施政目標。（美聯社）
拜登總統尋求連任，訴求完成「立法保障墮胎權」等施政目標。（美聯社）

共和黨聲勢最強參選人、前總統川普已公布影片及聲明，詳述他若當選將如何施政；民主黨尋求連任的拜登總統雖未如此做，但他的連任競選主軸很單純、只有一項，向選民呼籲讓他完成從民權到稅收等各方面的施政目標。

美聯社12日報導，拜登的施政雄心不是祕密，且在第一任期內就已勾勒清楚，由兒童照護、社區大學到處方箋藥物等；他的未竟之志，從民權、稅務、社會服務及健保、限制槍枝暴力、移民，到處理俄烏、以哈兩地戰爭。

稅收改革及健保

拜登的施政計畫斥資不菲，又不想增加赤字，所以想增加富裕美國人的稅率；目前他成功辦到，向年收入逾10億元的公司收最低稅率15%，計畫最高稅額提到39.6%，另徵收企業稅率28%等；最富有國人最低應繳稅率25%，不僅在收入方面，還有未落實的資本利得。

拜登社會服務及健保施政構想，想讓兩年社區大學免收學費、全面學前教育、照顧兒童的成本限制在大多數家庭收入的7%。另外他還想恢復擴大的兒童抵稅額，另處方箋藥價還有更多待辦事項。

限制槍枝暴力

槍枝暴力方面，白宮最新宣布成立新辦公室來預防槍枝暴力；拜登另簽署法案，旨在讓警方不讓有家暴前科、很危險的人擁槍，但他最大目標是禁止攻擊性武器、全面查核購槍人背景，尚未完成。

保障墮胎權

民權方面，拜登想克服警方執法的種族歧視、保護國家未來的民主制度，例如以總統令保護投票權，但都受到限制；另外拜登表示，若民主黨再取得更多國會席次，必定立法保障墮胎權。

無證移民與戰爭

拜登第一任期內翻修國家移民體制一事無成，但他想在第二任期奮力一搏；美國仰賴下個世代勞工來完成經濟目標。拜登希望讓已在美國的無證移民申請變為合法、申請公民權，尤其是畢業自美國大學的外國學生，其簽證程序能更擴大、平順。伴同這些施政的還有為邊界執法增加資源。

拜登目前面臨歐洲的俄烏戰爭、中東的以哈戰爭，就算他連任成功之前，兩場戰爭已落幕，其遺緒仍會影響他的第二任期；兩場戰爭可能都要美國參與數年，例如拜登正伺機推動兩國方案，讓巴勒斯坦挨著以色列建國，解決中東問題。

拜登總統尋求連任，訴求完成「立法保障墮胎權」等施政目標。（歐新社）
拜登總統尋求連任，訴求完成「立法保障墮胎權」等施政目標。（歐新社）

拜登 移民 健保

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