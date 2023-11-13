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川普如返白宮 9項政策改革幅度大

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普如果重返白宮，將下令ICE擴大遣返移民。（美聯社）
前總統川普如果重返白宮，將下令ICE擴大遣返移民。（美聯社）

前總統川普被看好將代表共和黨問鼎2024年大選，川普競選團隊及側翼團體彙整川普重返白宮後的九大政策方針，包括擴大遣返移民、進口商品課稅等。美聯社分析，川普打算推動的政策比第一任改革幅度更大，政府必須大規模改造。川普上台初期迅速發布多道行政命令，但很快被法院紛紛推翻。

消滅「深層政府」(deep-state)國家機器

川普將撤銷數萬政府員工的公務人員保障，如此一來就能開除公務員，進而「完全消滅深層政府」。川普將嚴查洩密給媒體的政府官員。

鞏固美墨邊境安全，杜絕偷渡

川普將把目前派駐海外的數千美軍調往美墨邊境，聯邦緝毒署(DEA)、聯邦調查局(FBI)都投入查緝移民，並興建更多邊境圍牆。川普上台後將立即下令移民和海關執法局(ICE)展開史上最大規模遣返行動。他也將發布行政命令取消出生公民權。

絕大多數外國商品課稅10%

他將要求國會通過「川普互稅貿易法」(Trump Reciprocal Trade Act)，授權總統可對任何對美國祭出關稅的國家做出相對的關稅回擊。這項計畫主要是針對中國。

就職典禮前搞定俄烏戰爭

川普將停止「美國對烏克蘭沒完沒了的援助」，要求歐洲盟邦為美國援烏的戰備物資損失做出彌補。以哈衝突方面，川普則說將支持以色列摧毀哈瑪斯組織(Hamas)。他還將重新評估北大西洋公約組織(NATO)的存在目的與任務。

要求國會立法界定性別只有男、女兩種

提供跨性別荷爾蒙或手術的醫院或診所將失去領取聯邦補助的資格。

美國與包括中國在內的其他國家，最便宜的能源來自煤礦

川普上台後將推翻拜登政府2023年美國銷售新車至少54%必須為電動車的規定。

廢除教育部，對大學與各地學區祭出規定

支持州政府與學區取消教師年資，允許家長投票選校長。

強迫城市解決遊民長期以來搭帳篷露宿街頭的問題，恢復成立大型精神療養院

出動國民兵前往暴力問題不斷的芝加哥等城市

川普 移民 遣返

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