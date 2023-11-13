川普喊強化取締無證移民 拜登陣營批殘忍、極端

無證移民勢必再度成為2024年政治熱議題目。（Getty Images ）

紐約時報11日報導，共和黨主要參選人、前總統川普 若再度當選，將恢復甚至強化他第一次任期內的取締移民 政策，對此拜登 總統連任陣營痛批為「極端」和「種族歧視」及「殘忍」，拜登陣營會凸顯自己與川普的差異，但談論移民政策會多頻繁猶待觀察。

Politico政治網站12日報導，拜登陣營發言人穆薩(Ammar Moussa)表示，假如容許川普再接近橢圓形辦公室，那麼大型拘留營、不讓在美出生兒童取得公民權、大規模遞解而拆散家庭，就會變成駭人的事實，等著美國人民。

穆薩表示，川普與他移民政策籌畫人米勒(Stephen Miller)夢想這些極端、種族歧視、殘忍的政策，用意是想煽動恐懼，分化國人；他們打賭，川普想贏得這次選舉，靠的是國家分裂、民眾被嚇壞了。

川普在造勢場合頻頻點到這些政策，花很長時間談到美墨邊界。紐時稱，川普第一任期打造許多移民政策的米勒，現又大力參與這些移民議題。川普11日在新罕布夏州造勢時表示，要擋住南方邊界的入侵行動，展開史上規模最大的國內遞解行動。

川普的選戰發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)聲明表示，拜登及他的行政當局存心讓南方邊界洞開，容許犯罪分子、人口販子及致命毒品流入美國社區；川普返回白宮，就會鞏固邊界，再度保障國人安全。

Politico指出，移民勢必再度成為2024年政治熱議題目，拜登政府要壓制愈來愈多的移民，面臨類似前川普政府的挑戰；共和黨一方則抓住邊界議題來聚集基本盤，甚至主張轟炸墨西哥來阻擋毒品集團，還有動用致命武力，對付疑似販運毒品的移民。

拜登2020年選戰主打譴責川普政策，但這次對壘談論移民議題會多頻繁，還不清楚；唯一可確定的是拜登陣營會抓住各種機會，凸顯他與川普的差異。