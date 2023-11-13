無證客危機 加強邊境安全草案 兩黨參議員加班協商

除了源源不斷湧進美國的無證移民，還有更多人在美墨邊界等待，伺機進入美國。(歐新社)

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，兩黨聯邦參議員11日紛紛加班，針對改革庇護政策，商討邊境安全草案，以加速解決日益嚴峻的移民 危機，不過參院共和黨 高層堅持邊境法案夾在烏克蘭 軍援法案內，勢必增加過關的難度。

由民主黨籍聯邦參議員班奈特(Michael Bennet，科羅拉多州)和墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)、共和黨籍聯邦參議員藍福德(James Lankford，奧克拉荷馬州)和提里斯(Thom Tillis，北卡羅來納州)，以及無黨派聯邦參議員席納瑪(Kirsten Sinema，亞利桑納州)組成跨黨派協商小組，針對邊境安全草案進行協商，希望徹底改革邊境移民處理方式，以化解近兩年來，移民入境人數屢創新高的危機。

席納瑪接受CBS採訪時強調：「我們必須立即採取行動，制定國家安全措施，保護我們的邊境，確保那些有資格獲得庇護的移民，可以安全入境美國。」

不過外界推估，參院跨黨派小組即使達成協議，也無法獲得左右兩派人士認同，因為強硬派人士會指責移民限制力道不足，同時反對設限或加速逐離行動的移民權益人士也不支持修改移民法。

美國移民委員會(AIC)政策主任雷克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示：「講白了，共和黨人說：『我們會得到我們想要的一切，而你們什麼都得不到。』但這並非真正的談判立場。」

拜登政府也籲請國會編列數十億元預算，增聘更多移民相關執法人員，以強化邊境安全，但共和黨人拒絕在法規尚未修改前提撥經費。

另一方面，參院跨黨派小組協商內容，涵蓋拜登總統要求擴大國家安全預算，也就是增加對烏克蘭的援助經費，同時白宮和多數國會議員也希望通過對烏克蘭提供軍事援助，以對抗俄羅斯。

不過參院共和黨領導人卻將提供烏克蘭的額外援助，和修改邊境安全法案綁在一起，勢必增加援烏經費通過的難度，共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)直言：「現實就是，如果拜登希望通過對烏克蘭的援助，就必須對邊境政策進行重大改革。」