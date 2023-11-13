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48小時降雪2呎 安克拉治遊民凍死創新高 今年已49人

編譯潘勛／綜合12日電
阿拉斯加州首府安克拉治上周大雪，遊民就在紛飛的大雪中，露天擁被而眠。(美聯社)
阿拉斯加州首府安克拉治上周大雪，遊民就在紛飛的大雪中，露天擁被而眠。(美聯社)

阿拉斯加州首府安克拉治(Anchorage)的冬季已降臨，48小時內降下2呎深的大雪，上周致四名無家可歸遊民死亡，今年以來累計已49人，遠遠打破去年24人凍死街頭的紀錄，也凸顯安克拉治要收容龐大遊民人口有困難的窘境。

美聯社報導，安克拉治關閉新冠疫情時設立在市體育場的收容中心，日前的大雪蓋住遊民在安克拉治全市臨時營區自己搭的帳篷及車輛。當局至少已清除一處大型營區，但一些人早已決定今年冬天要冒險住在外頭，而不尋找收容中心。

阿拉斯加州首府安克拉治上周大雪，遊民就在紛飛的大雪中，披著毯子前行。(美聯社)
阿拉斯加州首府安克拉治上周大雪，遊民就在紛飛的大雪中，披著毯子前行。(美聯社)

最近喪生的四人當中，有一婦女9日在睡夢中，因自己的克難掩體著火而身故，很可能是某種用來讓掩體升溫的加熱源所致。

另三名死者都是男性。市中心禮品店主打開店門，發現一人就死在門口；另一人倒臥在一處沃爾瑪超市鄰近的繁忙街道旁；第三人則在該市主要圖書館附近的露營區帳篷內身亡。

「安克拉治終結無家聯盟」(Anchorage Coalition to End Homelessness)聲明表示，這四人死亡時，收容中心都有床位，因此可能是其他因素影響，包括缺乏運輸或沒有管道取得醫療、意識不清而不知如何取得庇護中心床位或登上等待名單，不然便是拒絕前往收容中心。

阿拉斯加州首府安克拉治上周大雪，遊民就在紛飛的大雪中，推著全部家當前行。(美聯社...
阿拉斯加州首府安克拉治上周大雪，遊民就在紛飛的大雪中，推著全部家當前行。(美聯社)

聲明表示，確保無屋可收容的人，能取得醫生治療、納洛酮(Narcan)、芬太尼測試條、減少傷害諮詢、行為衛生治療，這些都是有力的介入方法，有其必要，以減少死於戶外人數。

安克拉治「住屋及無家可歸委員會」(Housing and Homeless Committee)主席里維拉(Felix Rivera)談到四人喪生時表示，這叫人很想知道可以改善什麼，而預防這類事情發生。

里維拉表示，安克拉治當局已拼湊出短期補救方案，添增臨時收容床位，但要阻止更多人凍死，唯一之道是建造更多屋舍。

遊民 阿拉斯加州 疫情

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