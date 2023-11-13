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紐約新收容站 無證客看一眼就走人 想回原本酒店

記者顏伶如／綜合報導
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約郵報(New York Post)報導，紐約市府在布魯克林(Brooklyn，布碌崙)的貝涅特機場(Floyd Bennett Field)為無證客建立庇護所，但第一批由專車送達的無證客家庭，下車之後只看了一眼就掉頭離開，絲毫沒有入住意願，反而希望住回原本的收容所。

報導指出，紐約市長亞當斯(Eric Adams)領導的市府團隊，在偏遠地方設置可容納2000人的無證客庇護所先前便引發爭議，數十名攜家帶眷的無證客12日中午12時30分左右由專車載抵庇護所，但下車看一眼就立刻上車，希望返回原本的收容所。

紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。圖為帳篷城內的行軍床。(美...
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。圖為帳篷城內的行軍床。(美聯社)

紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。圖為帳篷城的洗衣房。(美聯...
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。圖為帳篷城的洗衣房。(美聯社)

一名帶著小孩的無證客男子對紐約郵報說：「沒人告知要把我我們載到哪裡。」他說：「我在布朗士(Bronx)打工，孩子在布朗士上學，讓我們住到這麼遠的地方來，真是可笑。」他憤憤不平地說，要回到原本的地方。

另一名同樣帶著孩子的無證客男子則說，過去這些日子住在曼哈頓中城的羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)，對於貝涅特機場收容站的環境無法接受，希望回到原本的安置地點。他說：「他們會載我們去搭地鐵，我們才能回到45街。我不知道我們要來這裡，他們只通知說要帶我們去收容所。」

早到的移民家庭，還可住進曼哈頓中城的旅館。(路透)
早到的移民家庭，還可住進曼哈頓中城的旅館。(路透)

這名男子說：「我沒辦法待在這裡，真的是瘋了。」

報導指出，從美墨邊境入境、向美國申請庇護無證移民，最後將被安置在貝涅特機場庇護所。除了地點太過偏僻之外，庇護所其他爭議還包括有消防安全問題。

12日在庇護所的民主黨籍紐約州眾議員威利斯(Jaime Williams)說，移民抵達後抱怨地點過於偏遠，打工不方便，孩子上學也不方便。她說，如此安排勢必有許多問題發生。

威利斯說，最近天氣創下低溫紀錄，入夜後估計將結霜，庇護所根本不適合任何人入住，附近沒有超市，缺乏基礎建設。

亞當斯辦公室發言人則說，雖然有無證移民不願入住庇護所並簽名具結，但其他無證移民以及下午2時30分抵達的第二班專車載抵移民則選擇留下。

2022年春季以來，紐約市已湧入14萬名無證客。

庇護 無證客 移民

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